Trump dice que Ucrania muestra “cero gratitud” por esfuerzos de paz de EEUU

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que Ucrania tiene “cero gratitud” hacia EE.UU. por su plan para poner fin a la invasión rusa.

“Heredé una guerra que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo”, dijo Trump en un mensaje de Truth Social donde también cargó contra Biden y la Unión Europea.

Trump dijo que la UE sigue “comprando petróleo a Rusia” y volvió a acusar a Biden de inacción: “Los líderes ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia”, agregó.

“Estados Unidos sigue vendiendo cantidades masivas de armas a la OTAN para su distribución a Ucrania (¡el corrupto Joe lo regaló todo, gratis, gratis, gratis, incluyendo grandes sumas de dinero!)”, agregó.

Este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá con una delegación ucraniana en Ginebra para discutir el plan de paz de EE.UU. en Ucrania.

El viernes, Trump dio a Ucrania menos de una semana para aceptar su plan de paz, ampliamente visto como un documento que favorece a Moscú, mientras Zelensky y Putin reaccionaron con posiciones diametralmente opuestas.

Lo más leído hoy:

En una entrevista con la televisora Fox News, el jefe de la Casa Blanca declaró que Ucrania tiene plazo hasta el jueves 27 de noviembre para aceptar su plan de paz, cuyo contenido exige concesiones territoriales, limitaciones militares y el compromiso de no ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump aseguró que podría extender plazos “si las cosas funcionan bien”, pero insistió en que el jueves será la fecha límite. La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios, indicó la televisora.

En un mensaje a la nación por videoconferencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más difíciles” de su historia, señalando que el plan estadounidense implicaría perder dignidad o un aliado estratégico.

Zelensky sostuvo que su gobierno trabajará con calma y rapidez con Estados Unidos y sus socios, pero descartó aceptar condiciones que traicionen los intereses nacionales. “No traicioné a Ucrania en febrero de 2022 y no lo haré ahora”, escribió a través de la red social X.

El plan de 28 puntos presentado por la administración Trump plantea que Kiev renuncie a territorios ocupados por Rusia, incluidos Crimea, Luhansk y Donetsk, limite sus fuerzas armadas a 600,000 soldados, organice elecciones en 100 días y mantenga una zona de amortiguamiento desmilitarizada reconocida como parte de la Federación Rusa.

También propone el regreso de Moscú a la economía global y al antiguo G8, el grupo de los países más industrializados.

Varios líderes europeos expresaron su rechazo a cualquier acuerdo que excluya a Ucrania de las decisiones sobre su futuro.

En una llamada con Zelensky, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido se comprometieron a preservar los intereses europeos y ucranianos, insistiendo en que la línea de contacto debe ser el punto de partida para cualquier negociación.

Desde Moscú, el presidente Vladimir Putin confirmó haber recibido el plan a través de canales existentes con Washington y sostuvo que el documento puede servir de base para un arreglo “definitivo”, destacó un despacho de la agencia EFE.

Putin aseguró que ya había discutido una versión previa con Trump durante su encuentro en Alaska en agosto y que Rusia está dispuesta a mostrar “flexibilidad”.

El jefe del Kremlin, sin embargo, acusó a Ucrania de rechazar de facto la propuesta y advirtió que, de persistir en esa postura, repetirá en otros frentes los avances logrados recientemente, como la toma de Kúpiansk.