Trump pone a Cuba como ejemplo de país tomado por “narcoterroristas”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, calificó este miércoles a Cuba, Nicaragua y Venezuela como países “tomados por narcoterroristas”, en un mensaje publicado en su red Truth Social.

El mandatario expresó su respaldo al candidato Tito Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras, previstas para el próximo 30 de noviembre.

“La democracia está a prueba en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras. ¿Tomarán Maduro y sus narcoterroristas otro país, como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, escribió el mandatario.

Trump, quien ha endurecido su discurso contra los regímenes de izquierda en América Latina, advirtió sobre una posible expansión del “narcocomunismo” en la región y pidió a los votantes hondureños “no dejarse engañar por los comunistas ni por falsos opositores”.

Mensaje en Social Truth

En su publicación, Trump señaló directamente al régimen de Nicolás Maduro y lo acusó de “tomar países mediante redes de narcoterrorismo político”, comparando su influencia con la de Cuba y Nicaragua, que —según afirmó— “ya fueron tomadas” por las mismas estructuras.

Lo más leído hoy:

“Tito Asfura es el hombre que está luchando por la democracia y enfrentándose a Maduro. Fue un alcalde muy exitoso en Tegucigalpa: llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”, escribió.

“Su principal oponente, Rixi Moncada, dice que Fidel Castro es su ídolo. Los comunistas están tratando de engañar al pueblo con un tercer candidato, Salvador Nasralla, que no es amigo de la libertad”, subrayó.

El mensaje de Trump fue interpretado por analistas como una advertencia geopolítica ante la influencia de La Habana, Caracas y Managua sobre procesos electorales en Centroamérica.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que el mandatario mantendrá una política de “tolerancia cero” hacia gobiernos o candidatos vinculados con el eje Cuba–Venezuela–Nicaragua.

Trump insistió en que solo Tito Asfura representa la libertad y la democracia en Honduras, y afirmó que podría trabajar con él para “luchar contra los narcocomunistas y llevar ayuda al pueblo hondureño”.

“No puedo trabajar con Moncada ni con los comunistas. Nasralla no es un socio confiable para la libertad. Espero que el pueblo de Honduras vote por la democracia y elija a Tito Asfura presidente”, concluyó el mandatario.

La mención a Cuba como “país tomado por narcoterroristas” marca una nueva escalada retórica del presidente hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, a quienes Washington responsabiliza de apoyar redes criminales vinculadas al narcotráfico y la represión política en la región.

Trump ha prometido mantener la presión máxima sobre el régimen cubano, al que acusa de “exportar ideología comunista, manipular elecciones y sostener dictaduras aliadas” en América Latina.