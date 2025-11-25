Trump lanza “Misión Génesis” para recuperar el liderazgo mundial en innovación científica y tecnológica

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que da inicio a la “Misión Génesis”, un ambicioso plan nacional para aplicar inteligencia artificial (IA) en la investigación científica y acelerar el ritmo de los descubrimientos en Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, la iniciativa encomienda al Departamento de Energía la creación de una plataforma experimental basada en IA que integre superordenadores, laboratorios nacionales y bases de datos científicas para desarrollar modelos avanzados y automatizar experimentos.

La orden también instruye al Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología a coordinar la estrategia a nivel federal, con la colaboración de universidades y empresas tecnológicas. Entre las áreas prioritarias figuran la biotecnología, la energía nuclear, la exploración espacial, los semiconductores y la ciencia cuántica.

Trump destacó que la Misión Génesis busca “unir las mentes más brillantes del país” y utilizar el poder de la IA para resolver los grandes desafíos científicos de nuestro tiempo.

Con este esfuerzo, el Gobierno pretende “recuperar el liderazgo mundial en innovación científica y tecnológica” y fortalecer la seguridad económica y nacional.

El comunicado señala que, pese al aumento de los presupuestos de investigación desde los años noventa, la productividad científica se ha ralentizado.

Con la integración de la inteligencia artificial, la Administración Trump aspira a que proyectos que antes tardaban años puedan completarse en cuestión de meses.

La Misión Génesis se suma a una serie de órdenes ejecutivas impulsadas por Trump este año, orientadas a reforzar la posición de Estados Unidos como potencia global en inteligencia artificial y a garantizar que el desarrollo tecnológico sirva a los intereses nacionales.