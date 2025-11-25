Trump lanza “Misión Génesis” para recuperar el liderazgo mundial en innovación científica y tecnológica

Vídeos relacionados:
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que da inicio a la “Misión Génesis”, un ambicioso plan nacional para aplicar inteligencia artificial (IA) en la investigación científica y acelerar el ritmo de los descubrimientos en Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, la iniciativa encomienda al Departamento de Energía la creación de una plataforma experimental basada en IA que integre superordenadores, laboratorios nacionales y bases de datos científicas para desarrollar modelos avanzados y automatizar experimentos.
La orden también instruye al Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología a coordinar la estrategia a nivel federal, con la colaboración de universidades y empresas tecnológicas. Entre las áreas prioritarias figuran la biotecnología, la energía nuclear, la exploración espacial, los semiconductores y la ciencia cuántica.
Trump destacó que la Misión Génesis busca “unir las mentes más brillantes del país” y utilizar el poder de la IA para resolver los grandes desafíos científicos de nuestro tiempo.
Con este esfuerzo, el Gobierno pretende “recuperar el liderazgo mundial en innovación científica y tecnológica” y fortalecer la seguridad económica y nacional.
El comunicado señala que, pese al aumento de los presupuestos de investigación desde los años noventa, la productividad científica se ha ralentizado.
Con la integración de la inteligencia artificial, la Administración Trump aspira a que proyectos que antes tardaban años puedan completarse en cuestión de meses.
La Misión Génesis se suma a una serie de órdenes ejecutivas impulsadas por Trump este año, orientadas a reforzar la posición de Estados Unidos como potencia global en inteligencia artificial y a garantizar que el desarrollo tecnológico sirva a los intereses nacionales.
Preguntas frecuentes sobre la "Misión Génesis" de Donald Trump
¿Qué es la "Misión Génesis" anunciada por Donald Trump?
La "Misión Génesis" es un plan nacional lanzado por Donald Trump para aplicar inteligencia artificial (IA) en la investigación científica de Estados Unidos, con el objetivo de acelerar el ritmo de los descubrimientos y recuperar el liderazgo mundial en innovación tecnológica.
¿Cuáles son las áreas prioritarias de la "Misión Génesis"?
Las áreas prioritarias del plan incluyen la biotecnología, la energía nuclear, la exploración espacial, los semiconductores y la ciencia cuántica. El objetivo es integrar superordenadores, laboratorios nacionales y bases de datos científicas para desarrollar modelos avanzados y automatizar experimentos en estas áreas.
¿Cómo pretende Trump recuperar el liderazgo mundial en innovación con la "Misión Génesis"?
Trump busca unir las mentes más brillantes del país y utilizar el poder de la inteligencia artificial para resolver grandes desafíos científicos, con la esperanza de que proyectos científicos que antes tomaban años puedan completarse en meses, fortaleciendo así la seguridad económica y nacional de Estados Unidos.
¿Qué papel jugarán las universidades y empresas tecnológicas en la "Misión Génesis"?
Las universidades y empresas tecnológicas colaborarán con el gobierno federal para coordinar la estrategia de la "Misión Génesis", aportando su experiencia y recursos para el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la investigación científica.
