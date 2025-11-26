Habla esposa del cubano detenido por la Patrulla de Carreteras y entregado a ICE

La angustia de una familia cubana volvió a quedar al desnudo tras la detención de Daniel Reyes Acosta, un joven de 29 años con I-220A que fue arrestado el martes por un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida en West Palm Beach y entregado a ICE pese a no tener infracciones ni antecedentes.
“Tengo pánico de salir a trabajar y que me pase lo mismo. ¿Con quién se queda mi niño si me detienen también?”, dijo la esposa en declaraciones al periodista Javier Díaz, de Univision. Ella también tiene un I-220A y asegura vivir cada día con el temor de que lo que le sucedió a su esposo le pase a ella.
La detención de Reyes, quien posee permiso de trabajo, Real ID válida hasta 2029, y un récord completamente limpio, ha generado indignación entre cubanos en Florida que ven en estos operativos un patrón de detenciones dirigidas contra personas con I-220A, aun cuando no hayan cometido ningún delito.
El propio agente que realizó la detención dijo, según la familia, que el sistema le marcó la placa porque el dueño “no era ciudadano ni residente” y tenía un caso pendiente con inmigración.
La esposa insiste en que su familia llegó a Estados Unidos buscando protección, no conflicto.
“Vinimos a trabajar, a salir adelante. No tenemos delitos, no tenemos infracciones. Lo único que hemos hecho es luchar por nuestro hijo y por un futuro mejor”.
Para ella, la detención no solo significa la posible deportación del esposo, sino la amenaza de que su hijo estadounidense quede desamparado. “Esto te rompe por dentro. No encuentro palabras. Nos está destruyendo”, confesó visiblemente afectada.
Reyes, quien fue detenido en Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021, había logrado rehacer parte de su vida en EE.UU. Abrió su propia compañía de instalación de ventanas, trabaja legalmente y cuida de su hijo pequeño. Su familia asegura que es un hombre integrado, respetuoso de la ley y sin ningún tipo de historial negativo.
El tío del joven, que acudió al lugar para recoger el vehículo, describió la escena como una mezcla de respeto y devastación. “Lo trataron bien, pero se lo llevaron. No había cometido nada”, dijo.
La esposa, como cientos de cubanos con I-220A que siguen de cerca este caso, pide ayuda y clama por humanidad. Asegura que solo les queda la fe. “Que oren, que pidan a Dios. Aquí vinimos a trabajar, no a delinquir. Solo queremos una oportunidad”.
Mientras Reyes permanece detenido, su familia vive al borde del miedo, con la preocupación diaria de que el próximo arrestado pueda ser cualquiera de ellos. Una comunidad entera comparte esa sensación, la de no saber si mañana también tocará a su puerta la misma patrulla.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos con I-220A en Estados Unidos
¿Qué es el I-220A y por qué está generando preocupación entre los cubanos en Estados Unidos?
El I-220A es un documento de libertad condicional otorgado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a personas en procesos de asilo o deportación. Este documento permite a los portadores permanecer en EE.UU. mientras sus casos se resuelven, pero no ofrece beneficios migratorios sólidos ni protección contra detenciones. La falta de claridad sobre su estatus legal ha dejado a muchos cubanos en una situación vulnerable, enfrentando detenciones arbitrarias y posibles deportaciones, lo que ha generado miedo e incertidumbre en la comunidad.
¿Por qué fue detenido Daniel Reyes Acosta si no tiene antecedentes penales?
Daniel Reyes Acosta fue detenido por un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida debido a que su sistema marcó la placa del auto, indicando que el dueño "no era ciudadano ni residente del país y tenía un caso pendiente con inmigración". Aunque Reyes no cometió ninguna infracción y tiene un permiso de trabajo válido, su estatus migratorio pendiente fue suficiente para que fuera entregado a ICE, destacando así la vulnerabilidad de quienes poseen un I-220A.
¿Cómo afecta esta situación a las familias de cubanos detenidos en EE.UU.?
La detención de cubanos con I-220A tiene un impacto devastador en sus familias. Los familiares viven con miedo constante a ser detenidos, lo que genera angustia y desestabilización. Además, en muchos casos, estas detenciones dejan a niños sin uno de sus padres y a familias sin su principal sustento económico, como es el caso de la esposa de Daniel Reyes, quien teme quedar desamparada con su hijo pequeño en caso de ser también arrestada.
¿Qué acciones se están tomando para apoyar a los cubanos detenidos con I-220A?
Ante la situación, ha habido una creciente movilización comunitaria y legal para apoyar a los cubanos detenidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha intervenido judicialmente para apoyar a estos migrantes, presentando un Amicus Brief en el Onceno Circuito Federal de Apelaciones en Atlanta. Esta intervención busca cambiar la interpretación de que el I-220A no califica como parole, lo cual bloquea el camino hacia la residencia legal bajo la Ley de Ajuste Cubano. Además, comunidades y activistas están llamando a la solidaridad y a la acción política para proteger a estos inmigrantes.
