Habla esposa del cubano detenido por la Patrulla de Carreteras y entregado a ICE

La angustia de una familia cubana volvió a quedar al desnudo tras la detención de Daniel Reyes Acosta, un joven de 29 años con I-220A que fue arrestado el martes por un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida en West Palm Beach y entregado a ICE pese a no tener infracciones ni antecedentes.

“Tengo pánico de salir a trabajar y que me pase lo mismo. ¿Con quién se queda mi niño si me detienen también?”, dijo la esposa en declaraciones al periodista Javier Díaz, de Univision. Ella también tiene un I-220A y asegura vivir cada día con el temor de que lo que le sucedió a su esposo le pase a ella.

La detención de Reyes, quien posee permiso de trabajo, Real ID válida hasta 2029, y un récord completamente limpio, ha generado indignación entre cubanos en Florida que ven en estos operativos un patrón de detenciones dirigidas contra personas con I-220A, aun cuando no hayan cometido ningún delito.

El propio agente que realizó la detención dijo, según la familia, que el sistema le marcó la placa porque el dueño “no era ciudadano ni residente” y tenía un caso pendiente con inmigración.

La esposa insiste en que su familia llegó a Estados Unidos buscando protección, no conflicto.

"Vinimos a trabajar, a salir adelante. No tenemos delitos, no tenemos infracciones. Lo único que hemos hecho es luchar por nuestro hijo y por un futuro mejor".

Para ella, la detención no solo significa la posible deportación del esposo, sino la amenaza de que su hijo estadounidense quede desamparado. “Esto te rompe por dentro. No encuentro palabras. Nos está destruyendo”, confesó visiblemente afectada.

Reyes, quien fue detenido en Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021, había logrado rehacer parte de su vida en EE.UU. Abrió su propia compañía de instalación de ventanas, trabaja legalmente y cuida de su hijo pequeño. Su familia asegura que es un hombre integrado, respetuoso de la ley y sin ningún tipo de historial negativo.

El tío del joven, que acudió al lugar para recoger el vehículo, describió la escena como una mezcla de respeto y devastación. “Lo trataron bien, pero se lo llevaron. No había cometido nada”, dijo.

La esposa, como cientos de cubanos con I-220A que siguen de cerca este caso, pide ayuda y clama por humanidad. Asegura que solo les queda la fe. “Que oren, que pidan a Dios. Aquí vinimos a trabajar, no a delinquir. Solo queremos una oportunidad”.

Mientras Reyes permanece detenido, su familia vive al borde del miedo, con la preocupación diaria de que el próximo arrestado pueda ser cualquiera de ellos. Una comunidad entera comparte esa sensación, la de no saber si mañana también tocará a su puerta la misma patrulla.