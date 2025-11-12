Importante organización de derechos civiles en EE.UU. se une a demanda de cubanos con I-220A que buscan regularizar su estatus

Vídeos relacionados:

La lucha de miles de migrantes cubanos por regularizar su estatus en Estados Unidos ha recibido un respaldo crucial.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más influyentes en la defensa de los derechos civiles en el país, ha decidido intervenir en el caso judicial que busca el reconocimiento del parole para los cubanos liberados bajo el formulario I-220A.

Aunque esta participación no implica una victoria inmediata, sí representa una bocanada de esperanza para una comunidad que ha vivido en la incertidumbre legal desde su llegada a territorio estadounidense.

Una intervención esperada: el "Amicus Brief" de la ACLU

El apoyo de la ACLU se formalizó a través de un "Amicus Brief", un documento legal que permite a terceros ofrecer argumentos relevantes sin ser parte directa del caso, según informó en las últimas horas el periodista Daniel Benítez.

Esta acción legal refuerza la postura de los abogados que representan a los cubanos con I-220A, liderados por el abogado cubanoamericano Mark A. Prada, quien ha llevado el litigio ante el Onceno Circuito Federal de Apelaciones, con sede en Atlanta.

El corazón del caso es una apelación contra la decisión del Board of Immigration Appeals (BIA) en el conocido “Matter of Cabrera”, que determinó que los cubanos con I-220A no calificaban para el parole, bloqueando así su camino hacia la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.

La ACLU, en su escrito, solicita que el expediente sea devuelto al BIA para su reconsideración, citando el precedente del caso “Matter of Q-Li”, que establece que la liberación de inmigrantes detenidos debe realizarse bajo parole si se cumplen ciertas condiciones.

El impacto legal y humano del parole

El parole es un permiso de entrada especial que, en el caso de los cubanos, constituye un paso esencial para poder beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano.

Esta legislación permite a los ciudadanos de la isla que hayan sido admitidos legalmente en EE.UU. solicitar la residencia permanente tras un año y un día.

Sin embargo, quienes poseen un I-220A —un documento de orden de libertad bajo supervisión emitido por ICE— han sido excluidos de este proceso por considerarse que no ingresaron bajo parole.

“La incorporación de la ACLU no es simplemente una cuestión simbólica”, aseguró Mark Prada.

“Es un mensaje claro: las condiciones bajo las cuales fueron liberados los cubanos con I-220A son erróneas, y su derecho al parole, un paso clave para acceder al ajuste de estatus, debe ser reconocido”, añadió.

Más de 50.000 firmas: Presión desde la comunidad migrante

La intervención de la ACLU llega tras una intensa campaña de presión social que reunió más de 50,000 firmas en línea, y una carta respaldada por activistas y migrantes cubanos.

Plataformas como TikTok y otras redes sociales fueron claves para amplificar la causa y visibilizar la situación de miles de cubanos que, por no haber recibido el parole, han permanecido en un limbo legal.

Yariel, uno de los principales activistas del movimiento, compartió en un video su emoción ante la decisión de la ACLU: “Este respaldo no es solo un acto legal, sino un paso hacia la visibilización de un problema que afecta a miles de cubanos que, por diversos motivos, llegaron a EE.UU. en condiciones de vulnerabilidad”.

Lo que está en juego: un precedente para miles

El abogado José Guerrero, citado por el periodista Daniel Benítez, advirtió que si el tribunal falla a favor de los demandantes, las implicaciones podrían extenderse mucho más allá del grupo de cubanos con I-220A.

“Este fallo podría abrir la puerta a la regularización de cientos de miles de personas bajo la Ley de Ajuste Cubano”, afirmó, subrayando el potencial transformador de este proceso.

La ACLU, con su historial de éxitos en tribunales federales e incluso en la Corte Suprema, tiene el poder de influir profundamente en el desarrollo de esta causa.

Aunque su participación actual es parcial y limitada al Amicus Brief, los activistas esperan que en el futuro asuma un papel más protagónico en la defensa de los derechos de estos migrantes.

Un camino largo aún por recorrer

A pesar de la victoria simbólica que representa esta adhesión, el proceso legal continúa.

El tribunal de apelaciones deberá escuchar los argumentos de ambas partes en una audiencia prevista para diciembre.

No se espera una decisión final inmediata, lo que significa que el camino hacia la regularización sigue lleno de incertidumbre.

Sin embargo, el respaldo de la ACLU ha inyectado un renovado optimismo en quienes han luchado durante años para hacer valer sus derechos.

“El respaldo de una entidad con el poder y los recursos de la ACLU representa un impulso crucial”, se lee en uno de los comunicados que circularon entre los grupos de apoyo a los I-220A.

La participación de la ACLU en la defensa de los cubanos con I-220A no solo aporta legitimidad y peso legal a la causa, sino que refleja una evolución en la conciencia pública sobre los vacíos del sistema migratorio estadounidense.

Para miles de cubanos que viven entre la legalidad y la incertidumbre, este apoyo representa algo más que un gesto legal: es una esperanza concreta de justicia.

En los últimos días, una cifra creciente de cubanos con I-220A han sido detenidos por ICE, poniéndolos ante la encrucijada de una deportación inminente.