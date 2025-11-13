Crece cifra de cubanos con I-220A detenidos en los últimos días en EE.UU: Estos son algunos de ellos

Vídeos relacionados:
Los rostros de la angustia, la incertidumbre y la desesperación tienen nombre: Giovanys Vidiaux Reve, Frank Rodríguez Curvelo e Iván García Pérez.
Son solo tres de los muchos cubanos con estatus migratorio I-220A que han sido detenidos en los últimos días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
A ellos se suman otros nombres como Frank González o Reinel Panfet.
La voz de una esposa desesperada
Marielys Gómez, esposa de Giovanys Vidiaux Reve, dirigió una carta al periodista de Univision, Javier Díaz, clamando por apoyo y visibilidad ante lo que considera una injusticia.
“Me dirijo a usted con el corazón en la mano. Mi esposo fue detenido durante una cita programada con ICE en Houston, pese a haber cumplido con todas sus obligaciones legales. No tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito”, escribió.
La mujer alegó que Giovanys, de 45 años, llegó a Estados Unidos en 2021 con un I-220A, un documento que le permitía permanecer bajo libertad supervisada mientras se definía su caso migratorio.
Asegura que en este tiempo se ha dedicado a trabajar en una empresa de energía, sosteniendo a su familia. Su detención, el pasado 4 de noviembre, ocurrió sin explicación alguna.
“Esta situación me tiene devastada. Tengo un hijo con autismo que requiere atención médica constante. No puedo trabajar, estoy sola con dos niños, sin apoyo. No entiendo por qué detienen a un padre responsable, un hombre trabajador”, expresó Gómez.
“Lo arrestaron un mes después de ser padre”: El caso de Frank Rodríguez Curvelo
Otra historia de dolor es la de Frank Rodríguez Curvelo, de 30 años, detenido también el 4 de noviembre.
Su esposa, Arlet, atraviesa el difícil momento de cuidar sola a su bebé recién nacido mientras intenta procesar lo ocurrido.
“Nunca imaginé que lo arrestarían, y menos ahora que apenas comenzábamos nuestra vida como familia. Él no tiene récord criminal, solo ha trabajado en una compañía americana”, contó la joven madre, aún en etapa de lactancia.
Frank se encuentra recluido en el polémico centro de detención Alligator Alcatraz.
“Solo quería estudiar y trabajar”: Joven cubano recién graduado de enfermería tras las rejas
El caso de Iván García Pérez ha movilizado a toda una comunidad universitaria.
Este enfermero cubano de 26 años fue detenido el 7 de noviembre en Miramar, Florida, justo el mismo día que recibió la autorización para presentar el examen NCLEX, paso final para obtener su licencia profesional como enfermero en EE.UU.
“Iván no es un delincuente. Es un muchacho tranquilo, que solo ha querido superarse. Hoy está asustado, lejos de su familia, y nosotros estamos destruidos sin entender cómo algo así puede ocurrir”, escribió su primo Rubén Banegas.
Estudiantes de la Miami Regional University publicaron un video exigiendo su liberación, resaltando que el joven ha cumplido con todos sus deberes migratorios, y que no posee antecedentes penales.
Su familia ha pedido ayuda a congresistas para impedir una deportación que consideran arbitraria y cruel.
Otros nombres, mismo destino
Además de Giovanys, Frank Rodríguez e Iván, también han sido reportadas las detenciones de Frank González e incluso la de Reinel Panfet, exentrenador deportivo, aunque aún no han trascendido los detalles de sus casos.
La única constante es la vulnerabilidad compartida de todos ellos: el estatus I-220A.
El limbo legal del I-220A: Una amenaza que crece
Estas historias personales reflejan un problema mayor que afecta a más de 400,000 cubanos que viven en Estados Unidos bajo la figura migratoria conocida como I-220A, una forma de libertad condicional supervisada que ha ido mostrando sus fisuras.
El abogado de inmigración Willy Allen ha advertido repetidamente sobre los peligros del I-220A: aunque en apariencia permite al migrante permanecer en el país mientras su caso se resuelve, en la práctica lo deja en una situación de extrema vulnerabilidad.
“Es un limbo legal que puede terminar en deportaciones sin una orden final”, ha señalado Allen.
“Y aunque en el futuro podría reconocerse como un parole válido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, el proceso judicial puede dejar muchas víctimas por el camino”, añadió.
Mientras estas familias claman por justicia, aumenta la frustración con el aparente silencio o ineficacia de los representantes políticos cubanoamericanos, quienes no han logrado detener esta creciente ola de detenciones.
“Familias están siendo separadas sin que se les dé una oportunidad justa a quienes respetan la ley. No se trata de delincuentes, sino de trabajadores, padres, estudiantes, personas que solo quieren una vida digna”, denuncian activistas y allegados de los arrestados.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos con estatus I-220A en EE.UU.
¿Qué es el estatus migratorio I-220A y por qué es problemático para los cubanos en EE.UU.?
El estatus I-220A permite a los migrantes permanecer en EE.UU. bajo libertad supervisada mientras se resuelve su caso migratorio. Sin embargo, este documento no garantiza un estatus legal estable y deja a los migrantes en una situación de vulnerabilidad, ya que pueden ser detenidos y deportados sin una orden final, lo que ha generado un clima de inseguridad entre los cubanos que lo poseen.
¿Por qué están siendo detenidos los cubanos con I-220A por ICE?
Los cubanos con I-220A están siendo detenidos por ICE debido a la falta de protección legal efectiva que ofrece este estatus. A pesar de cumplir con sus citas y no tener antecedentes penales, muchos están siendo arrestados sin justificación clara, reflejando un endurecimiento de las políticas migratorias actuales y dejando a familias en situaciones críticas y de incertidumbre.
¿Cómo afecta la política migratoria de EE.UU. a los cubanos con I-220A?
La política migratoria actual en EE.UU. ha incrementado las detenciones de cubanos con I-220A, incluso sin antecedentes penales. Las medidas más estrictas han llevado a deportaciones rápidas, afectando a cientos de miles de cubanos que viven en un limbo legal, sin posibilidad de regularizar su estatus y enfrentando la separación familiar.
¿Qué acciones están tomando las familias y la comunidad cubana en respuesta a estas detenciones?
Las familias afectadas y la comunidad cubana en EE.UU. están buscando visibilizar la situación a través de cartas abiertas, videos y redes sociales. También se están contactando con congresistas y figuras públicas para abogar por justicia y detener las deportaciones arbitrarias, esperando que la presión pública y política pueda cambiar el curso de estas acciones.
