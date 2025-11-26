Apagones masivos y déficit superior a los 1,800 MW: La crisis energética en Cuba se agrava

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) reveló que Cuba vivió el martes otro día completo de apagones masivos y advirtió que para esta jornada enfrenta un déficit superior a los 1,800 MW durante el horario pico, cifra que describe el colapso del sistema sin necesidad de adjetivos.

La crisis energética, que el Gobierno sigue sin resolver pese a años de promesas, inversiones opacas y constantes "mantenimientos programados", ha alcanzado una dimensión que obliga a la población a vivir sin electricidad durante 24 horas seguidas en muchas zonas del país.

Según el parte oficial, el sistema eléctrico estuvo afectado durante todo el día, con una máxima afectación por déficit de capacidad de generación de 1704 MW a las 6:20 pm.

Este miércoles, la demanda nacional continúa superando con amplitud a la capacidad disponible. A las 6:00 am rondaba los 1500 MW, frente a una demanda de 2382 MW. Esa insuficiencia produjo más de 900 MW de afectaciones.

Para la media el déficit subirá a 950 MW.

En la hora pico se calcula una demanda máxima de 3300 MW, mientras que la disponibilidad real se mantiene en apenas 1500 MW. El resultado: un déficit de 1800 MW y una afectación prevista de 1870 MW, una cifra que confirma que el país sigue en apagón generalizado.

Detrás de estos números hay un sistema al borde del colapso.

Las averías, que son parte del día a día, afectan actualmente a la Unidad 6 de la termoeléctrica Antonio Maceo y a la Unidad 2 de la Felton.

Mientras tanto, otras tres plantas termoeléctricas en las CTE Mariel, Santa Cruz y Cienfuegos están fuera de servicio por mantenimiento.

A ello se suman graves limitaciones en la generación térmica que mantienen 546 MW fuera de servicio sin fecha clara de recuperación.

El panorama empeora con el problema crónico de abastecimiento de combustible: 95 centrales de generación distribuida están detenidas por falta de carburante, casi 100 MW en los motores del emplazamiento de Moa están inactivos y 68 MW más permanecen inutilizados por falta de lubricante.

En total, el país pierde 998 MW únicamente por esta causa.

No se trata de fallas aisladas, sino de un sistema que lleva años operando al límite, sin inversiones eficientes y sostenido en parches que se caen cada vez con más frecuencia.

Aunque el Gobierno intenta exhibir avances, como la producción energética de 33 nuevos parques solares fotovoltaicos -que generaron 2827 MWh y aportaron una potencia máxima de 584 MW-, esa cifra resulta insuficiente frente a un país cuya demanda supera con creces lo disponible y cuya infraestructura central depende aún de plantas envejecidas, mal mantenidas y sin combustible.

La Habana también reportó afectaciones: la Empresa Eléctrica provincial confirmó en Facebook que la capital estuvo más de siete horas sin electricidad.

El servicio se restableció poco antes de las 11:00 pm. El reporte señala que en la madrugada "no hubo afectación por déficit", un intento de alivio que solo resalta la normalización del apagón como parte de la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno continúa responsabilizando a averías, mantenimientos y falta de combustible, la realidad es evidente: la ineficiencia estatal ha llevado a que Cuba dependa de un sistema eléctrico ruinoso incapaz de sostener la vida diaria de sus habitantes.

Hoy, la población vuelve a enfrentarse a un país que se apaga cada vez más, no solo por falta de corriente, sino por la falta de soluciones.