Más de 50 familias permanecen aisladas tras colapso de un puente en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Más de 50 familias del barrio rural El Fongal, en la zona de Santa María, en Santiago de Cuba, permanecen aisladas tras el "presunto" colapso del único puente que conecta la comunidad con el centro del poblado.

El hecho ocurre en medio de la recuperación anunciada por las autoridades tras el paso del huracán Melissa, pero los vecinos aseguran que nadie ha acudido a evaluar el daño ni implementar una solución provisional, de acuerdo con la denuncia realizada por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en la red social Facebook.

Publicación de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Un puente que se vino abajo y dejó a un barrio incomunicado

Según los residentes, el puente habría sufrido un fallo estructural debido a las intensas lluvias y al deterioro acumulado, lo que cortó la vía principal hacia servicios esenciales: policlínico, escuelas, mercados, transporte y asistencia de emergencia. Para muchos pobladores, salir y entrar al barrio se ha convertido en una travesía peligrosa.

Ante la falta de intervención estatal, los habitantes se ven obligados a utilizar pasos improvisados para cruzar la zona afectada. Estos accesos alternativos están expuestos a inundaciones, deslaves y accidentes graves, especialmente para ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas.

“No tenemos otra vía segura para entrar o salir. Si llueve otra vez, quedamos completamente atrapados”, relataron al comunicador y activista los vecinos, preocupados por un posible evento meteorológico adicional.

Lo más leído hoy:

Acusaciones de negligencia y violaciones legales

Los residentes señalaron negligencia de las autoridades municipales y provinciales, ya que no existen señalizaciones de peligro, presencia de la Defensa Civil, inspecciones técnicas ni medidas preventivas en la zona.

Una emergencia que golpea a los más vulnerables

El aislamiento del barrio amenaza directamente la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos y la atención médica en una comunidad marcada por apagones, escasez y problemas sanitarios.

Lo que para otros es una carretera, para los habitantes de El Fongal es hoy una línea vital rota.

Las demandas de los vecinos de El Fongal

La población afectada exige una intervención urgente por parte de las autoridades: Inspección técnica inmediata del puente por la Empresa de Viales; medidas provisionales como un paso seguro, un puente temporal o transporte asistido; proyecto de reparación definitiva, priorizando a comunidades rurales afectadas por el huracán, y transparencia y comunicación oficial sobre las acciones que se vayan a ejecutar.

“No pedimos privilegios, pedimos seguridad”

Según Mayeta, los vecinos expresan sentirse abandonados. Mientras cruzan una zona donde el puente ya no existe —“como si camináramos sobre el aire”, describen— el miedo a que ocurra una tragedia crece con cada día de inacción institucional.