Más de 50 familias permanecen aisladas tras colapso de un puente en Santiago de Cuba

Más de 50 familias del barrio rural El Fongal, en la zona de Santa María, en Santiago de Cuba, permanecen aisladas tras el "presunto" colapso del único puente que conecta la comunidad con el centro del poblado.
El hecho ocurre en medio de la recuperación anunciada por las autoridades tras el paso del huracán Melissa, pero los vecinos aseguran que nadie ha acudido a evaluar el daño ni implementar una solución provisional, de acuerdo con la denuncia realizada por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en la red social Facebook.
Un puente que se vino abajo y dejó a un barrio incomunicado
Según los residentes, el puente habría sufrido un fallo estructural debido a las intensas lluvias y al deterioro acumulado, lo que cortó la vía principal hacia servicios esenciales: policlínico, escuelas, mercados, transporte y asistencia de emergencia. Para muchos pobladores, salir y entrar al barrio se ha convertido en una travesía peligrosa.
Ante la falta de intervención estatal, los habitantes se ven obligados a utilizar pasos improvisados para cruzar la zona afectada. Estos accesos alternativos están expuestos a inundaciones, deslaves y accidentes graves, especialmente para ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas.
“No tenemos otra vía segura para entrar o salir. Si llueve otra vez, quedamos completamente atrapados”, relataron al comunicador y activista los vecinos, preocupados por un posible evento meteorológico adicional.
Acusaciones de negligencia y violaciones legales
Los residentes señalaron negligencia de las autoridades municipales y provinciales, ya que no existen señalizaciones de peligro, presencia de la Defensa Civil, inspecciones técnicas ni medidas preventivas en la zona.
Una emergencia que golpea a los más vulnerables
El aislamiento del barrio amenaza directamente la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos y la atención médica en una comunidad marcada por apagones, escasez y problemas sanitarios.
Lo que para otros es una carretera, para los habitantes de El Fongal es hoy una línea vital rota.
Las demandas de los vecinos de El Fongal
La población afectada exige una intervención urgente por parte de las autoridades: Inspección técnica inmediata del puente por la Empresa de Viales; medidas provisionales como un paso seguro, un puente temporal o transporte asistido; proyecto de reparación definitiva, priorizando a comunidades rurales afectadas por el huracán, y transparencia y comunicación oficial sobre las acciones que se vayan a ejecutar.
“No pedimos privilegios, pedimos seguridad”
Según Mayeta, los vecinos expresan sentirse abandonados. Mientras cruzan una zona donde el puente ya no existe —“como si camináramos sobre el aire”, describen— el miedo a que ocurra una tragedia crece con cada día de inacción institucional.
Preguntas frecuentes sobre el colapso del puente en Santiago de Cuba
¿Qué ocurrió con el puente en El Fongal, Santiago de Cuba?
El único puente que conectaba la comunidad de El Fongal con el centro del poblado colapsó, dejando a más de 50 familias aisladas. Este colapso fue causado por un fallo estructural debido a las intensas lluvias y al deterioro acumulado, y ha afectado gravemente el acceso a servicios esenciales como policlínicos, escuelas y mercados.
¿Cómo afecta el colapso del puente a la comunidad de El Fongal?
El colapso del puente ha dejado a los habitantes de El Fongal incomunicados, obligándolos a utilizar pasos improvisados para cruzar la zona afectada. Esto expone a la comunidad a riesgos de inundaciones, deslaves y accidentes, especialmente a ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas.
¿Qué acciones exigen los vecinos de El Fongal a las autoridades?
Los vecinos de El Fongal exigen una intervención urgente que incluya una inspección técnica del puente, medidas provisionales como un paso seguro o un puente temporal, y un proyecto de reparación definitiva. Además, demandan transparencia y comunicación oficial sobre las acciones a implementar.
¿Por qué se critica al gobierno cubano por la situación en Santiago de Cuba?
La crítica hacia el gobierno cubano se debe a la falta de respuesta oportuna y efectiva ante la emergencia causada por el colapso del puente y los efectos del huracán Melissa. Los residentes acusan al gobierno de negligencia y abandono, ya que no se han implementado medidas preventivas ni se ha brindado el apoyo necesario a las comunidades afectadas.
