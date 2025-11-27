Consternación por muerte violenta de un profesor en una escuela de Guantánamo

Vídeos relacionados:

Un profesor cubano fue asesinado a puñaladas dentro de la escuela donde trabajaba, en Guantánamo.

El hecho ocurrió en la noche del martes mientras el docente, identificado como Rolando Castelvil Riñat, cumplía con su turno de guardia en la Escuela Pedagógica "José Marcelino Maceo Grajales".

El crimen, ejecutado con extrema violencia, ha provocado una oleada de indignación ciudadana y renovadas exigencias de justicia ante el auge de la inseguridad en centros educativos.

Según el perfil oficialista de Facebook “Guantánamo y su verdad”, el hecho ocurrió cuando el docente detectó la presencia de cuatro jóvenes ajenos a la institución que intentaban irrumpir en las instalaciones del plantel.

Al interpelarlos para que abandonaran el lugar, se desató un altercado que culminó en tragedia: “uno de los agresores atacó al profesor por la espalda con un arma blanca, causándole la herida mortal”.

El profesor Castelvil fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial, donde falleció horas después a causa de la gravedad de la lesión.

La Policía informó que, gracias a la identificación de un testigo, dos de los principales implicados han sido detenidos y se encuentran bajo proceso penal.

Aunque "Guantánamo y su Verdad" identificó a Castelvil como profesor de Educación Física, el periodista Miguel Reyes al hacerse eco de la tragedia indicó que era "profesor de Historia", afirmación confirmada luego por varios comentarios en redes sociales.

"Ese señor fue profesor mío hace cinco años en la misma escuela, de Historia; nunca fue de Educación Física”, apuntó una internauta en redes.

“Era un hombre honesto, responsable, buen padre y excelente maestro”, destacó otra comentarista en redes.

Otros reportes sobre lo ocurrido

El reportero de sucesos Niover Licea ofreció en redes sociales nuevos elementos que permiten reconstruir con mayor precisión los hechos ocurridos en la Escuela Pedagógica "José Marcelino Maceo Grajales".

Según su testimonio, la agresión se produjo luego de un primer intento de irrupción al centro escolar.

En horas de la noche, un grupo de jóvenes accedió a la institución sin autorización, siendo confrontados por los profesores de guardia, entre ellos Rolando Castelvil Riñat, quienes les pidieron que se retiraran del lugar.

Pocos minutos después, dos de los individuos regresaron. Fue entonces cuando ocurrió el ataque. Uno de ellos, identificado por testigos y familiares como un joven de apenas 19 años, apuñaló al profesor por la espalda con una lima metálica afilada.

La herida fue de extrema gravedad: el objeto perforó riñón, vesícula e intestinos.

Otro docente resultó también habría resultado herido al intentar defenderse, recibiendo una herida en la mano.

Castelvil fue trasladado al hospital provincial donde fue intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones y recibió 16 transfusiones de sangre.

A pesar del esfuerzo del equipo médico, las complicaciones internas derivadas de la lesión fueron irreversibles.

Familiares del profesor confirmaron a la citada fuente que la policía logró detener a los principales implicados, entre ellos el autor material del ataque, el joven de 19 años.

Una avalancha de dolor, rabia y exigencia de justicia

Desde que se conoció la noticia, miles de mensajes de duelo han inundado las redes sociales. Entre los más repetidos, la demanda de penas ejemplares para los responsables del crimen.

“Que se les aplique la pena máxima; basta ya con tanta violencia”, reclamó un usuario.

Otro comentó con crudeza: “Ellos fueron preparados y con toda la intención de dañar a alguien... estaba bien definida su intención”.

La indignación popular ha escalado con llamados a reformar el sistema de seguridad en las escuelas cubanas.

“¿Qué hace un profesor haciendo guardia en un centro de trabajo después de su jornada laboral?”, preguntó una ciudadana.

“No hay protección, ni seguridad de ningún tipo. Esas guardias nocturnas a oscuras son un peligro”, denunció otra docente.

Muchos usuarios han responsabilizado indirectamente al Estado por la desprotección del personal educativo: “Hasta cuando los profesores tendrán que poner el cuerpo por la seguridad de los centros, sin custodios, sin luz, sin recursos…”.

Entre el dolor colectivo y el reclamo de mano dura

En los cientos de comentarios que circularon en Facebook y otras plataformas, se alternan la tristeza, la rabia y un sentimiento de impotencia.

Las palabras más recurrentes son justicia, dolor, condena, impotencia, pena máxima. Algunos incluso piden la reinstauración de la pena de muerte o juicio público para los agresores.

“Pena de muerte para esos asesinos, no se merecen otra cosa”; “Justicia, que paguen con su vida el crimen que cometieron, nadie tiene derecho a quitarle la vida a alguien que solo estaba cumpliendo con su deber”; “El país se nos va de las manos. ¿Dónde está la seguridad en nuestras escuelas?”; “Justicia para Roli. Que su muerte no quede impune”, son apenas algunos comentarios.

“Hoy la violencia deja una niña sin padre, un mundo llorando. Hasta cuándo”, lamentó otra comentarista.

Un símbolo de la crisis de seguridad escolar

El asesinato de Rolando Castelvil no es solo la pérdida de un educador. Se ha convertido en símbolo del desamparo que sufren muchos trabajadores del sector educativo en Cuba.

El caso ha encendido una alerta urgente sobre la falta de condiciones mínimas para garantizar la integridad física de quienes laboran en centros educativos, especialmente los internos o seminternos, donde el personal debe asumir funciones de seguridad sin los medios adecuados.

En medio de la ola de violencia que estremece a la sociedad cubana, el asesinato de un profesor en su centro de trabajo ha calado hondo.

No solo por lo brutal del hecho, sino porque evidencia, una vez más, que la docencia —una de las profesiones más nobles— también se ha vuelto una labor de riesgo en un país donde la impunidad y la falta de seguridad siguen cobrando vidas.