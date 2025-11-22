Robo millonario a vendedora de ropa en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Un robo millonario sacudió la madrugada del 20 de noviembre el reparto Nuevo Vista Alegre, en Santiago de Cuba, cuando varios delincuentes irrumpieron en la vivienda de Isabel Belén, una conocida vendedora de ropa en la céntrica calle Enramadas, para sustraer una gran cantidad de dinero y pertenencias de valor.

Según confirmaron familiares de la víctima, los ladrones entraron por una ventana y lograron llevarse 400.700 pesos cubanos, 2.000 euros en efectivo, varios ventiladores, un televisor de pantalla plana, la batería de un automóvil, dos balones de gas licuado y una motorina eléctrica, informó el reportero local Yosmany Mayeta en Facebook.

Por la posición del vehículo en el parqueo, se presume que participaron varias personas, ya que debieron cargar la motorina para sacarla del lugar.

La policía fue notificada del hecho y, según fuentes cercanas al caso, ya existe un sospechoso bajo investigación.

La familia aseguró que su único objetivo es recuperar los bienes sustraídos y que los responsables sean llevados ante la justicia.

“Ha sido un golpe devastador. Isabel vive de su trabajo diario y todo lo que perdió representa el esfuerzo de muchos años”, comentó un familiar que pidió mantener el anonimato por temor a represalias.

Las autoridades aún no han ofrecido una declaración oficial, pero los vecinos del área manifestaron preocupación ante el incremento de robos y asaltos en los últimos meses.

“Si esto pasa en una casa con seguridad como la de Isabel, nadie está a salvo en los barrios”, dijo una residente de la zona a Mayeta.

Quienes posean información concreta sobre lo robado pueden comunicarse con la víctima al número +53 53630122. La familia ofrece una recompensa por datos verificables que contribuyan a la recuperación de las pertenencias y la identificación de los autores del robo.

Este nuevo caso refleja la creciente inseguridad ciudadana en Cuba, donde los robos a viviendas, comercios y negocios particulares se han vuelto cada vez más frecuentes en medio de la profunda crisis económica, la escasez y la falta de respuesta policial efectiva.