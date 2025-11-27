¡Lamentable! Muere un hombre en Santiago de Cuba tras brutal asalto mientras iba a buscar el pan

Escena del crimen (i) y La víctima Foto © Collage Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

La violencia vuelve a cobrarse una vida en Santiago de Cuba.

En la madrugada del 26 de noviembre, un hombre identificado como Alfredo Elegido fue atacado brutalmente cuando salía, bien temprano como acostumbraba, a buscar el pan normado correspondiente a la libreta de racionamiento.

El hecho ocurrió en la Avenida Patria, entre el Callejón de Soto y el área del Complejo Habitacional Mariana Grajales, una zona oscura y desprotegida.

La información inicial fue reportada por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien alertó sobre una agresión violenta a un ciudadano en plena vía pública.

Poco después, vecinos y allegados confirmaron en redes sociales que la víctima falleció a causa del ataque.

Una testigo afirmó: “Si está en criminalista es porque murió, era mi vecino”, mientras otro residente precisó que “fueron tres puñaladas” las que acabaron con su vida.

Una rutina marcada por la solidaridad

Alfredo Elegido no era panadero, como se pensó en un inicio, sino un ingeniero y juez lego, comprometido con su comunidad.

Según explicaron personas cercanas, él salía de madrugada no solo a recoger su pan, sino también el de varios vecinos.

“No vendía pan, él iba a comprar el pan del censo de él y de algunos vecinos, siempre lo hacía”, explicó un internauta.

Otro agregó: “Buscaba el pan, desayunaba y se iba para el trabajo. No buscaba problemas ni se metía con nadie”.

Esa madrugada, esa rutina habitual fue interrumpida por la violencia.

A pesar de ser ampliamente conocido en su entorno por su carácter humilde y servicial, fue atacado sin aviso previo. La agresión ocurrió en un área sin iluminación, un hecho que los vecinos han venido denunciando.

“Toda la avenida Patria está oscura hace días”, escribió una mujer. “Imagínate, con electricidad pasan cosas, a oscuras es peor”, añadió.

Consternación en la comunidad

La muerte de Alfredo provocó una ola de dolor colectivo e indignación. Decenas de residentes expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su calidad humana.

“Era una persona de un corazón tan grande que me he quedado sin palabras”, lamentó Daulit León, amigo de la familia.

“Me viste nacer, viste a mis hijos también, todavía no lo puedo creer. EPD”; “Alfre, qué dolor para todos los que te queremos; “EPD mi buen amigo, mis condolencias a familiares”; “EPD, un hombre educado, humilde y de valores”; “Muy buen hombre y vecino, muy servicial”, son apenas algunos comentarios.

Un amigo cercano fue aún más explícito: “El gobierno y las instituciones que correspondan deben poner mano dura con todos esos delincuentes. Ese hombre era un gran ser humano y un trabajador intachable”.

Entre la indignación y el miedo

El asesinato de Alfredo ha vuelto a poner en primer plano el clima de inseguridad creciente en Santiago de Cuba, especialmente durante la madrugada.

La indignación fue acompañada de reclamos al Estado y a las fuerzas del orden.

Una mujer resumió el sentimiento colectivo con dureza: “Esto es una jungla”.

Gran parte de los comentarios denuncian la falta de alumbrado público como uno de los factores que propician los delitos.

Algunos incluso afirmaron que los agresores serían del propio barrio. “Lo que lo hicieron son de ahí mismo”, escribió un comentarista, insinuando que se trata de delincuentes locales que operan con total impunidad.

Las exigencias de justicia se multiplicaron: “Que caiga todo el peso de la ley sobre esos asesinos que parecen que no tienen familia”, “Esos delincuentes merecen cadena perpetua”, “Si matan, que los maten también o que los fusilen y verás cómo esto cambia”.

El asesinato de Alfredo Egido no es solo el reflejo de una tragedia individual, sino el síntoma de una sociedad profundamente fracturada por la inseguridad, la crisis económica, la falta de recursos públicos y la ausencia de justicia efectiva.