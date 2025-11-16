Madre de Artemisa pide ayuda para identificar a hombre que se llevó sombrilla de su hijo en una mipyme

Vídeos relacionados:
Una madre de Bahía Honda, Artemisa, pidió apoyo ciudadano para identificar a un hombre que se llevó la sombrilla de su hijo en un establecimiento privado, en un hecho que ha causado indignación en redes sociales.
La denuncia fue publicada por Yamile Rubio en el grupo de Facebook Revolico Bahía Honda, donde relató que su esposo acudió con su niño a una mipyme del municipio y dejó la sombrilla en una esquina para no mojar el piso.
Al salir, descubrió que alguien se la había llevado, un momento que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
“Por favor, necesito que me ayuden a identificar al señor de la capa azul y la gorra amarilla”, escribió Rubio, quien aclaró que no hacía la denuncia por el valor del objeto, sino por el gesto.
“No le importó que mi niño tuviera que irse mojándose”, añadió.
Las imágenes compartidas muestran al responsable tomando la sombrilla y saliendo del lugar.
La publicación generó numerosos comentarios de usuarios que lamentaron el hecho y ofrecieron apoyo para intentar identificarlo, a la vez que denunciaron la inseguridad que padece la población de Bahía Honda, así como la indolencia del ladrón al tratarse de un niño.
En medio del creciente deterioro de la convivencia social en Cuba, las denuncias ciudadanas por robos menores han tomado fuerza en redes sociales.
Una madre de Baracoa expuso públicamente su indignación tras el robo de una mochila infantil en un transporte colectivo, supuestamente cometido por una mujer que viajaba junto a ella.
El objeto sustraído contenía pertenencias personales y materiales escolares de su hijo, lo que provocó una fuerte reacción emocional por parte de la madre.
Este tipo de hechos no son aislados. Ya el año pasado, otra madre cubana lanzó un llamado desesperado en redes sociales para recuperar el coche de sus hijos gemelos, robado en pleno día en una céntrica calle de La Habana.
La denuncia generó amplia solidaridad entre los internautas, pero también reflejó la falta de respuestas institucionales frente a crímenes considerados "menores", pero que afectan profundamente a familias vulnerables.
