Nuevo videojuego cubano revive el período jurásico: ¿Estará inspirado en la actualidad?

Vídeos relacionados:
La “inspiración” del nuevo videojuego cubano en la era jurásica parece un mal chiste en tiempos en que la economía y la sociedad del país retroceden a pasos prehistóricos.
Paradójicamente, el régimen celebra un viaje virtual al pasado mientras millones de cubanos sobreviven atrapados en su propia versión del Jurásico Real.
Según publicó el periódico oficialista Granma, el título “Gigantes del Caribe”, desarrollado por la empresa estatal Citmatel junto al científico Manuel Iturralde Vinent, promete llevar al jugador a los mares que cubrían el territorio pinareño hace más de 145 millones de años.
El juego, descrito como una experiencia educativa y científica, recrea especies marinas que habitaron el Caribe durante el Jurásico Superior, entre ellas ictiosaurios, plesiosaurios, cocodrilos oceánicos, mosasaurios y pliosaurios, este último presentado como el depredador principal.
De acuerdo con Iturralde, todos los animales representados fueron descubiertos en fósiles hallados en las montañas de la Cordillera de Guaniguanico, lo que convierte el videojuego —según el régimen— en un “tesoro natural” digital basado en investigaciones geológicas y paleontológicas cubanas.
El científico destacó que “Gigantes del Caribe” es el primer videojuego cubano ambientado en una era prehistórica y que su propósito es “atraer la atención hacia la naturaleza y la ciencia”, evitando la violencia gratuita. En el juego, los animales “solo atacan para alimentarse o se defienden de especies más grandes”.
Lo más leído hoy:
Disponible para descarga en la Librería Virtual de Citmatel y con un precio de 150 pesos cubanos, el producto estatal permite al jugador “encarnar diferentes seres prehistóricos” y competir por la supervivencia en mares dominados por grandes depredadores, una metáfora que muchos cubanos han interpretado como un reflejo involuntario de su propia realidad.
Porque mientras el videojuego invita a “viajar al pasado”, la vida cotidiana en la isla muestra un presente que se parece cada vez más a ese pasado remoto: una lucha constante por los alimentos, la escasez y la supervivencia.
Preguntas frecuentes sobre el videojuego "Gigantes del Caribe" y la situación en Cuba
¿De qué trata el videojuego "Gigantes del Caribe"?
"Gigantes del Caribe" es un videojuego cubano que recrea el período Jurásico Superior, llevando al jugador a los mares que cubrían el territorio de Pinar del Río hace más de 145 millones de años. El juego se centra en especies marinas prehistóricas descubiertas en fósiles de la Cordillera de Guaniguanico.
¿Qué propósito tiene el videojuego según sus desarrolladores?
El científico Manuel Iturralde Vinent, colaborador en el desarrollo del juego, afirma que el propósito de "Gigantes del Caribe" es atraer la atención hacia la naturaleza y la ciencia, ofreciendo una experiencia educativa y científica que evita la violencia gratuita.
¿Cómo es percibido el videojuego en el contexto actual de Cuba?
Muchos cubanos ven el videojuego como una metáfora de la lucha diaria por la supervivencia en Cuba, ya que mientras el juego invita a "viajar al pasado", la realidad en la isla se asemeja a una batalla constante por alimentos y recursos básicos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.