Alerta en Cuba: El manjuarí, especie prehistórica única, al borde de desaparecer

Vídeos relacionados:

El manjuarí, un pez prehistórico considerado una joya natural de Cuba, enfrenta una grave amenaza de extinción en la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe.

Su linaje se remonta a más de 140 millones de años y hoy sobrevive en un ecosistema cada vez más frágil.

Según un reporte de la agencia Reuters, la especie —conocida científicamente como Atractosteus tristoechus— se encuentra en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desde 2020, en la categoría de “peligro crítico”.

Las causas principales de su declive son la pérdida de hábitat, la caza indiscriminada y la introducción en 1999 del pez gato africano, una especie invasora que ha alterado el equilibrio ecológico de la zona.

El llamado pez gato caminante africano (Clarias gariepinus), introducido en Cuba por decisión del gobierno con el propósito de fomentar su cría para consumo, se ha convertido en una especie invasora que está devastando el ecosistema acuático nacional.

La “claria”, como se le conoce popularmente, ha acabado con peces endémicos y otras especies nativas, incluso con aquellas que habitan en ríos y sistemas subterráneos, desplazando al manjuarí y alterando gravemente el equilibrio natural de la Ciénaga de Zapata y otros hábitats del país.

Lo más leído hoy:

En la Ciénaga de Zapata, un grupo de biólogos liderado por Andrés Hurtado trabaja en un proyecto de reproducción controlada del manjuarí.

En un pequeño criadero rodeado de manglares, su equipo ha logrado reproducir ejemplares jóvenes que luego son liberados en el humedal con el objetivo de repoblar su hábitat natural.

El proceso es complejo: los peces son esquivos, difíciles de observar y extremadamente sensibles a los cambios ambientales.

Los especialistas explican que las larvas del manjuarí, apenas del tamaño de un lápiz, se esconden entre las raíces del mangle, lo que dificulta su monitoreo.

Aun así, los investigadores aseguran que el trabajo comienza a dar resultados ya que algunos pescadores locales han vuelto a reportar avistamientos del pez en zonas donde hacía años no se registraba presencia.

El proyecto enfrenta numerosos obstáculos: falta de suministros, condiciones de aislamiento y la constante amenaza de depredadores.

Sin embargo, los científicos insisten en que la recuperación del manjuarí no es solo una cuestión ambiental, sino también patrimonial.

Se trata de una especie endémica, única en el mundo, que ha sobrevivido a millones de años de cambios geológicos y climáticos.

“El manjuarí es un fósil viviente y un símbolo de la biodiversidad cubana”, aseguran los especialistas, que piden mayor apoyo institucional para su preservación.

La Ciénaga de Zapata, reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, sigue siendo su último refugio, pero el tiempo juega en contra.

Desde su introducción a finales de los años noventa, la claria se convirtió en un problema ecológico en Cuba.

Este pez gato africano fue promovido por el régimen como alternativa alimentaria por su rápido crecimiento y resistencia, pero su presencia ha tenido un efecto devastador en los ecosistemas de agua dulce.

La presencia de la claria coincide con un deterioro cada vez más visible del hábitat del manjuarí. En La Habana, dos ejemplares de esta especie prehistórica fueron hallados muertos en plena calle, lo que evidencia el nivel de vulnerabilidad al que ha llegado esta población. Aunque no se esclareció cómo llegaron hasta allí, el hecho alarmó a biólogos y ambientalistas.

La situación se agrava al considerar que, según cifras oficiales, ha crecido la cifra de especies endémicas de la fauna cubana en peligro, incluyendo al propio manjuarí.

Las especies invasoras, la pérdida de hábitat y la falta de una política ambiental coherente son algunas de las causas identificadas en los informes disponibles.