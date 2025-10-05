Inauguran negocio en La Habana para los amantes de los videojuegos

En La Habana abrió sus puertas Super Chuchas, un local que combina videojuegos con gastronomía y que ya comienza a atraer a clientes en busca de un espacio diferente para el entretenimiento.

El lugar fue promocionado en Instagram por la usuaria "una mami enamorada", quien lo describió como "el plan perfecto: Play 5 + comida rica + amigos = diversión asegurada".

En el video que compartió, se muestran las instalaciones y la experiencia que propone el negocio: una pantalla gigante, butacas cómodas y la posibilidad de disfrutar de títulos populares como FIFA o GTA en compañía de amigos.

Super Chuchas está ubicado en 1ra A, entre 60 y 62, Playa, al lado del acuario. El local apuesta por la tecnología de alto nivel para atraer tanto a jugadores habituales como a quienes solo buscan pasar un rato ameno.

En las imágenes difundidas se observa la participación de niños y adultos, lo que confirma que la propuesta no se limita a un público joven, sino que está pensada para toda la familia.

Además de las consolas y el ambiente de juego, el local ofrece una carta de comida ligera que incluye pastas, pizzas, lasañas y sándwiches. No obstante, la publicación no detalla los precios de los platos ni de la estancia en el local, un aspecto que generó curiosidad en los internautas.

Otro detalle revelado es que para poder disfrutar de la experiencia es necesario reservar con antelación.

Super Chuchas se presenta como una nueva opción dentro del pobre panorama recreativo habanero, ofreciendo una mezcla de ocio digital y gastronomía que intenta atraer a quienes buscan un plan distinto.

