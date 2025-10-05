Inauguran negocio en La Habana para los amantes de los videojuegos

En La Habana abrió sus puertas Super Chuchas, un local que combina videojuegos con gastronomía y que ya comienza a atraer a clientes en busca de un espacio diferente para el entretenimiento.
El lugar fue promocionado en Instagram por la usuaria "una mami enamorada", quien lo describió como "el plan perfecto: Play 5 + comida rica + amigos = diversión asegurada".
En el video que compartió, se muestran las instalaciones y la experiencia que propone el negocio: una pantalla gigante, butacas cómodas y la posibilidad de disfrutar de títulos populares como FIFA o GTA en compañía de amigos.
Super Chuchas está ubicado en 1ra A, entre 60 y 62, Playa, al lado del acuario. El local apuesta por la tecnología de alto nivel para atraer tanto a jugadores habituales como a quienes solo buscan pasar un rato ameno.
En las imágenes difundidas se observa la participación de niños y adultos, lo que confirma que la propuesta no se limita a un público joven, sino que está pensada para toda la familia.
Además de las consolas y el ambiente de juego, el local ofrece una carta de comida ligera que incluye pastas, pizzas, lasañas y sándwiches. No obstante, la publicación no detalla los precios de los platos ni de la estancia en el local, un aspecto que generó curiosidad en los internautas.
Lo más leído hoy:
Otro detalle revelado es que para poder disfrutar de la experiencia es necesario reservar con antelación.
Super Chuchas se presenta como una nueva opción dentro del pobre panorama recreativo habanero, ofreciendo una mezcla de ocio digital y gastronomía que intenta atraer a quienes buscan un plan distinto.
Preguntas frecuentes sobre Super Chuchas y el panorama recreativo en La Habana
¿Qué es Super Chuchas y dónde está ubicado?
Super Chuchas es un local en La Habana que combina videojuegos con gastronomía. Está ubicado en 1ra A, entre 60 y 62, Playa, al lado del acuario, ofreciendo una experiencia de entretenimiento diferente con tecnología de alto nivel.
¿Qué tipo de juegos y comida ofrece Super Chuchas?
Super Chuchas ofrece títulos populares como FIFA y GTA. Además, cuenta con una carta de comida ligera que incluye pastas, pizzas, lasañas y sándwiches, aunque los precios no se han detallado en la publicación.
¿Es necesario hacer una reserva para disfrutar de Super Chuchas?
Para disfrutar de la experiencia en Super Chuchas es necesario reservar con antelación. Esto asegura un lugar en el local, que ha comenzado a atraer a público de todas las edades.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.