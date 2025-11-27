Felicidad triple en La Habana: Una madre da a luz a trillizos en medio de la crisis

Vídeos relacionados:
En un país donde llevar a término un embarazo es casi una carrera de resistencia —entre apagones, escasez y preocupaciones diarias—, una madre dio a luz a trillizos en el habanero Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, un hecho poco común que desató alegría entre médicos y familiares.
El centro hospitalario informó en su cuenta oficial de Facebook que los tres bebés y su madre se encuentran en perfecto estado de salud y en proceso de recuperación, tras un parto que calificaron como motivo de orgullo para el equipo médico.
Según la publicación del hospital, hacía varias semanas no se registraba un nacimiento de trillizos en la institución.
La madre logró llegar casi al término de la gestación, algo poco frecuente en embarazos múltiples, lo que demuestra la hazaña que logró en medio de la crisis que padece Cuba.
De acuerdo con la información médica, los trillizos ocurren de forma natural en uno de cada 7,000 a 10,000 embarazos, lo que convierte este parto en un acontecimiento excepcional para la maternidad habanera.
Sin embargo, más allá de la alegría familiar, la noticia llega en un contexto de profunda crisis económica y sanitaria en Cuba, donde miles de embarazadas enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicinas o transporte, en un sistema de salud cada vez más deteriorado.
En ese escenario, llevar un embarazo a término se ha convertido en un acto de esfuerzo y esperanza, especialmente para las madres cubanas que atraviesan su maternidad en condiciones de escasez.
Por ahora, los tres bebés y su madre permanecen en observación, en buen estado de salud, mientras la noticia se multiplica en redes como símbolo de alegría en medio de un país agobiado por la crisis.
