Trasladan en helicóptero a madre y recién nacido desde zona intrincada de Guantánamo

Helicóptero militar traslada a una madre y su bebé desde una zona rural de Guantánamo

Una madre identificada como Dayanis Legrá fue trasladada en helicóptero junto a su recién nacido desde una zona rural de difícil acceso en la provincia de Guantánamo, luego de dar a luz en la madrugada en medio de las afectaciones ocasionadas por el huracán Melissa.

Según un reporte de la oficialista Televisión Cubana, alrededor de las 11 de la mañana y por solicitud del Consejo de Defensa Provincial en Guantánamo, la tripulación que se dirigía hacia Casimba de Filipina, en el municipio de Niceto Pérez, con recursos de la canasta familiar normada, debió cambiar de rumbo para socorrer a la gestante, que decidió parir en el sitio conocido como El Descanso.

De regreso a la ciudad capital, y una vez que la madre y el bebé estuvieron seguras, la aeronave retomó su vuelo hacia el punto inicial para entregar varias toneladas de productos, en una operación que requirió dos viajes consecutivos.

Durante la misma jornada, los pilotos también trasladaron con urgencia al paciente post operado Rolando Rodríguez hasta el Hospital Provincial Doctor Agostino Neto.

Más tarde, el equipo aéreo continuó su recorrido hacia San Fernando de Rialengo 18, en el municipio de El Salvador, con nuevos cargamentos de productos de la canasta básica destinados a los pobladores del área, además de un radioaficionado encargado de restablecer la comunicación perdida desde el paso del huracán.

El reporte destacó que la tripulación completó cinco vuelos de ida y vuelta en apenas seis horas, en condiciones complejas y sobre zonas todavía afectadas por las lluvias.

La televisión oficial calificó la operación como una “proeza cuyo mejor estímulo resulta el reconocimiento del pueblo”.

La evacuación en helicóptero de una madre y su bebé desde una zona intrincada de Guantánamo no ha sido un hecho aislado. En los últimos días, diversos operativos de rescate han sido desplegados en todo el oriente cubano debido al impacto del huracán Melissa.

En Holguín, un hombre fue rescatado tras pasar tres días sobre el techo de su casa, sin agua ni comida, rodeado por las aguas de una crecida repentina.

En Guamo, Granma, un ferrobús fue habilitado para evacuar a vecinos atrapados entre tramos de vía bloqueados, una acción improvisada que logró salvar a decenas de personas.

Al sur de la misma provincia, en la comunidad de Mango en Río Cauto, rescatistas consiguieron evacuar a más de 100 personas aisladas por la crecida del río, en condiciones extremas y sin comunicación externa.

Actualmente, cerca de 8 mil personas permanecen evacuadas en Río Cauto, muchas alojadas en centros improvisados y otras en viviendas de familiares, mientras se intentan restablecer los servicios esenciales y evaluar los daños.

Estas operaciones muestran el alcance de la emergencia y la precariedad de acceso a comunidades afectadas, donde las evacuaciones se convierten en un desafío logístico y humanitario.