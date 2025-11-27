Teresa, la anciana olvidada en Santiago de Cuba: una vida que el Estado solo mira cuando estalla en redes

Vídeos relacionados:
La historia de Teresa Ramis Lora, una anciana de 70 años residente en el Distrito José Martí, Micro 9, se ha convertido en un reflejo desgarrador del abandono institucional que padecen miles de cubanos.
Desde su apartamento —el FOCSA 8, junto al Círculo Infantil Abejita— Teresa libraba una batalla silenciosa por sobrevivir… hasta que las redes sociales hicieron lo que las autoridades no quisieron hacer. O, mejor, lo que el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada logró con su oportuna denuncia en la red social Facebook.
Teresa vive sola, enferma y sin cuidados, con dos hijos ausentes: uno con serios trastornos psiquiátricos, deambulando por las calles; y otro que ha pasado gran parte de su vida en prisión.
Uno de sus familiares, que hizo la denuncia ante el activista, no tiene cómo hacerse cargo completamente de la anciana, aunque ha intentado hacer lo posible: bañarla, alimentarla, visitarla, acompañarla. Pero ya no alcanza.
Cuando el Estado no llega, una anciana solo espera…
Este martes, la familia solicitó el ingreso médico urgente de Teresa. La ambulancia nunca llegó. Tampoco médicos, ni enfermeras, ni trabajadores sociales. Nada. Teresa siguió en su casa deteriorada, sin medicamentos y sin atención.
No fue hasta que la denuncia de Mayeta comenzó a circular en redes sociales que, de repente, las autoridades aparecieron. Médicos, enfermeras y personal del área de salud llegaron —ahora sí— al domicilio. La ambulancia sigue pendiente, pero el aparato estatal se activó… solo después de que el caso se hiciera público.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué el Estado corre solo cuando teme el ruido en redes sociales y no cuando la vida de un ciudadano está en peligro?
Santiago de Cuba, entre abandono y desgobierno
El caso de Teresa no es aislado: forma parte de un patrón. En un país donde el gobierno se exhibe como “humanista”, pero donde instituciones brillan por su ausencia, quienes más necesitan protección viven una realidad despiadada.
Teresa sale en ocasiones en silla de ruedas para pedir comida o compañía. A veces regresa sin fuerzas. A veces regresa sin nada. En un Estado que presume de sensibilidad social, una anciana sola y enferma no encuentra apoyo hasta que el escándalo se vuelve inevitable.
Esto evidencia una verdad cruda: las redes sociales se han convertido en la única herramienta que tienen los cubanos para obligar al gobierno a actuar, en un ecosistema marcado por un aparato estatal inepto, indiferente y más preocupado por controlar opiniones que por salvar vidas.
Lo que Teresa necesita no es caridad: es humanidad
Hoy, Teresa sigue esperando una ambulancia y una respuesta real de Asistencia Social, Salud Pública, trabajadores sociales y autoridades locales. No se trata de política. No se trata de trámites. Se trata de una vida que no puede esperar más. El tiempo de Teresa corre. Su salud se apaga. Y lo que se pierde en silencio… duele más.
Preguntas frecuentes sobre el abandono institucional en Cuba
¿Cómo la denuncia en redes sociales ayudó a Teresa Ramis Lora?
La denuncia en redes sociales fue crucial para que las autoridades actuaran en el caso de Teresa Ramis Lora. Antes de que el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada publicara la situación en Facebook, Teresa no había recibido atención médica ni social adecuada. Fue solo después de que la denuncia se hiciera viral que las autoridades respondieron, aunque de manera tardía e incompleta.
¿Es común el abandono institucional en Santiago de Cuba?
El abandono institucional es un problema recurrente en Santiago de Cuba. Casos como el de Teresa y otros reportados por el periodista Yosmany Mayeta Labrada evidencian un patrón de desatención hacia los ciudadanos vulnerables. Familias afectadas por desastres naturales, ancianos abandonados en hospitales y comunidades sin servicios básicos son muestras del colapso del sistema de asistencia social en la región.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la visibilización de estos problemas?
Las redes sociales se han convertido en una herramienta vital para visibilizar problemas en Cuba. Ante la falta de respuesta institucional, los ciudadanos recurren a plataformas como Facebook para denunciar el abandono y la desatención. Estas denuncias han obligado en algunos casos a las autoridades a actuar, aunque su respuesta suele ser tardía y motivada más por el temor al escándalo que por un compromiso genuino con el bienestar de la población.
¿Cuáles son las consecuencias de la falta de acción estatal en casos de emergencia?
La falta de acción estatal en casos de emergencia tiene consecuencias devastadoras para los ciudadanos cubanos. El abandono institucional deja a personas vulnerables sin atención médica, alimentos ni servicios básicos, agravando su situación. Además, la inacción estatal genera desconfianza entre la población y pone en riesgo la vida de aquellos que no cuentan con redes de apoyo comunitarias. Esto se ha evidenciado en múltiples casos reportados por medios independientes.
