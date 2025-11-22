"El Hospital es ejemplo de sacrificio": Médico diputado estalla tras denuncia por muerte de una niña por negligencia

Vídeos relacionados:

El médico intensivista y diputado a la Asamblea Nacional Franciso Ricardo Sagaró Rosales salió en defensa del Hospital Infantil Norte “Juan de la Cruz Martínez Maceira”, en Santiago de Cuba, tras la fuerte conmoción generada por la denuncia de presunta negligencia médica en el caso de la niña Sheila Sinai Escobar Puente, de un año y dos meses, cuya familia responsabiliza al personal sanitario por el agravamiento crítico de su estado de salud.

En una publicación en redes sociales, Sagaró Rosales aseguró que el personal del hospital pediátrico —conocido popularmente como la ONDI— “se dedica en alma a sus pacientes” y advirtió que el caso no debe usarse para “alimentar el odio” contra las instituciones ni contra los profesionales de la salud.

“Dentro de la Medicina siempre he admirado tres especialidades de una forma casi religiosa por el nivel de sacrificio que entrañan: Oncología, Pediatría y Hematología. En las condiciones actuales a las que nos enfrentamos por la situación epidemiológica, nuestro personal se dedica en alma a sus pacientes”, escribió.

El funcionario, que labora en el Hospital Clínico–Quirúrgico “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”, cuestionó que personas “sin el conocimiento de causa completa ni la pericia científica” utilicen las redes sociales para “manchar dicha labor”.

En particular, defendió al Hospital Infantil Norte “Juan de la Cruz Martínez Maceira”, del que afirmó que “siempre ha sido y es un ejemplo de sacrificio y entrega por su personal” y recordó que sus compañeros intensivistas “pasaron horas de desvelo durante la pandemia de COVID-19, como el resto en toda la provincia, y aún hoy siguen dándolo todo”.

Las palabras del médico diputado se producen después de que una familia santiaguera denunciara públicamente en Facebook una presunta negligencia médica en ese mismo hospital, donde la pequeña Sheila Sinai Escobar Puente fue ingresada y posteriormente pasó a estado crítico.

El trágico caso de Sheila

La denuncia fue difundida por su tío, Richard Puente Barreiro, quien relató que la niña había sido llevada al centro el 17 de noviembre de 2025 con fiebre, vómitos y diarrea.

Según el testimonio familiar, aunque presentaba deshidratación ligera, la doctora de guardia decidió colocarle un suero de dextrosa al 30 % y enviarla a casa.

Minutos después, la menor comenzó a convulsionar, registró fiebre alta y tuvo que ser trasladada de urgencia a terapia intensiva, donde los especialistas diagnosticaron una cetoacidosis diabética.

La niña debutó con diabetes tipo 1, con una glucemia de 34 mmol/L, pH de 6, taquicardia y convulsiones persistentes, de acuerdo con la denuncia.

Sheila se encontraba intubada y en estado crítico, con fallo multiorgánico y daños cerebrales, hepáticos, renales y miocárdicos, y se reportó incluso que habría sufrido “un paro cardíaco de 10 minutos”.

Para los familiares, la situación fue consecuencia directa de la “negligente administración de dextrosa al 30 %”, que —sostienen— desencadenó la crisis metabólica y agravó de forma dramática el cuadro de la niña. Indicaron además que presentaron una queja formal ante la dirección del hospital y exigieron sanciones severas contra los responsables.

En su denuncia, Puente Barreiro acusó al equipo médico de intentar justificar el daño alegando la presencia de “un virus”, cuando para la familia resulta “evidente” que el uso inapropiado del suero fue el detonante de la tragedia.

“Pedimos a la comunidad médica, a las autoridades sanitarias y a la sociedad cubana que no permitan que este caso quede impune.

Aunque el pronunciamiento de Sagaró Rosales no menciona por su nombre a la niña ni entra en valoraciones técnicas sobre el caso concreto, su mensaje se interpreta como una respuesta directa al clima de indignación generado por la denuncia.

El médico diputado insiste en resaltar el sacrificio de los pediatras y del personal del hospital, frente a lo que describe como ataques desde el desconocimiento, en un intento de proteger la imagen institucional en medio del escrutinio público.

Negligencia médica en Cuba

La controversia ocurre en un contexto de crecientes denuncias de presuntas negligencias médicas en distintas provincias del país.

En Camagüey, familiares reportaron la muerte de una madre y su hija recién nacida en el Hospital Materno Ana Betancourt, tras una supuesta demora en el diagnóstico y falta de respuesta ante complicaciones evidentes.

En Matanzas, una madre denunció la falta total de recursos, médicos y reactivos para tratar a su hijo, lo que ilustra las carencias estructurales del sistema de salud.

También se han hecho públicos testimonios de médicos que exponen sus propios conflictos éticos ante la crisis.

Un facultativo en Holguín declaró haber tenido que “traicionar sus principios” por la falta de recursos y las decisiones administrativas impuestas, mientras otro caso en Camagüey involucró a una joven que perdió a su bebé tras alegar que no fue atendida a tiempo.

En todos estos episodios se repiten patrones de demoras diagnósticas, desatención y ausencia de insumos, que alimentan la percepción de un sistema sanitario colapsado, más allá de los errores individuales.

Entre la defensa cerrada del Hospital Infantil de Santiago de Cuba por parte del médico diputado y el reclamo de justicia de la familia de Sheila, queda al descubierto una brecha profunda entre el discurso institucional y la experiencia de los pacientes.

Mientras las autoridades sanitarias insisten en el sacrificio del personal y llaman a no “manchar” la labor médica sin conocimiento de causa, las familias afectadas demandan responsabilidades concretas, transparencia en las investigaciones y garantías de que tragedias como esta no se repitan.