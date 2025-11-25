Intento de robo deja sin gas a edificio en La Habana y la empresa estatal no responde

Vídeos relacionados:

Un intento de robo de tuberías de gas dejó en vilo la madrugada de este lunes a los vecinos de un edificio en La Habana, donde un salidero masivo obligó a familias enteras a salir de sus casas en plena noche sin que la empresa estatal respondiera a los teléfonos de emergencia.

El fotorreportero del periódico oficial Juventud Rebelde, Roberto Suárez, narró en un video denuncia la angustiosa situación que vivieron alrededor de las 3:00 a.m., cuando delincuentes intentaron robarse parte del sistema de conducción de gas manufacturado del inmueble.

Según contó, al partir la tubería, el edificio entero quedó inundado de un fuerte olor a gas mientras los ladrones huían dejando el conducto reventado en el suelo. “Arriesgamos nuestra vida ahí y tratamos de cerrar la tubería de alguna forma, porque era increíble”, dijo Suárez tras una noche sin dormir.

El fotorreportero aseguró que él y varios vecinos llamaron en repetidas ocasiones al número de urgencias destinado a reportar escapes, 7204-5252, pero nadie respondió, pese a que se trata de una línea que, según él, debería estar atendida por personal de guardia las 24 horas.

“Ese número nunca respondió. Se supone que cuando tú llamas por un escape de gas sea para algo urgente, ¿no?”, cuestionó, señalando además que el supuesto carro de guardia tampoco apareció.

Los bomberos sí llegaron al lugar, pero solo porque un vecino, en medio del pánico, decidió llamarles directamente ante la falta de respuesta de la empresa de gas.

Un problema que “hace rato” viene empeorando

Suárez afirmó que el robo de tuberías de gas se ha vuelto común desde hace tiempo, una práctica extremadamente peligrosa en edificios con redes antiguas y sin mantenimiento. Esta vez, los ladrones no lograron llevarse el tramo, pero provocaron un accidente que pudo costar vidas.

La denuncia vuelve a colocar bajo la lupa el deterioro acelerado de los servicios públicos en Cuba, donde el robo de cables eléctricos, tapas de alcantarillado, piezas de redes hidráulicas y ahora tuberías de gas se vuelve más frecuente, en medio de una crisis económica que arrastra al país a una espiral de precariedad e inseguridad.