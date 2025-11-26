Cubalex denuncia red de tráfico de "químico" en cárceles cubanas con participación de funcionarios del régimen

Cárcel en Cuba (imagen de referencia) Foto © Foto © Wiki Commons

La organización no gubernamental Cubalex documentó durante 2025 un patrón alarmante de tráfico interno de drogas en varias prisiones cubanas, donde funcionarios del régimen y agentes de la Seguridad del Estado estarían implicados directamente en la introducción y distribución de sustancias altamente peligrosas, incluido el llamado “químico”.

Las denuncias confirman que en cárceles como la 1580 de San Miguel del Padrón, el Combinado del Este, y los penales de Aguacate, Ivanov, Ho Chi Minh y Cuba Sí, las drogas circulan con total impunidad entre reclusos y guardias, agravando un entorno ya marcado por la violencia, la desnutrición y la falta de atención médica.

En la prisión 1580, conocida como El Pitirre, exreclusos denunciaron corrupción generalizada entre los guardias, quienes, según testimonios, introducen las drogas para venderlas dentro del penal.

En el Combinado del Este, el activista Marcel Valdés alertó sobre una red consolidada de narcotráfico dirigida por reclusos protegidos por altos funcionarios.

En las cárceles de Cuba las drogas se venden junto a armas y otros bienes, bajo la mirada cómplice de los oficiales.

En Mayabeque, funcionarios del penal de Aguacate fueron señalados por tráfico y extorsión, mientras en Cuba Sí, en Holguín, al menos seis presos habrían muerto en 2024 por sobredosis y negligencia médica.

Cubalex advierte que estas prácticas son parte de un sistema de corrupción estructural, donde los funcionarios penitenciarios venden permisos, llamadas y alimentos, mientras se castiga a quienes no cooperan mediante extorsiones o falsas acusaciones.

La organización recordó que el Estado cubano tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia. Sin embargo, la complicidad institucional ha convertido las cárceles en escenarios de impunidad y degradación humana.

La organización reiteró su llamado a las víctimas y familiares a denunciar estos abusos de forma segura, garantizando confidencialidad y acompañamiento legal gratuito.