Muere el exembajador cubano Abelardo Fabio Hernández Ferrer en La Habana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) informó este 27 de noviembre de 2025 el fallecimiento del exembajador Abelardo Fabio Hernández Ferrer, a los 69 años de edad.
A través de un comunicado oficial, el MINREX expresó su pesar por la muerte del diplomático, quien desarrolló una amplia trayectoria en el servicio exterior cubano.
Hernández Ferrer se graduó en 1976 del Instituto Pedagógico de Minsk, en la entonces Unión Soviética, como Licenciado en Lengua y Literatura rusa.
Destacó por su labor en el Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes (ESTI), en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en la Dirección de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y por su labor en la Dirección de Europa del MINREX.
Cumplió misión diplomática en la URSS, Kazajistán, Rusia y Saint Kitts y Nevis. Además, ejerció como embajador de Cuba en Kazajistán y en Saint Kitts y Nevis.
Tras su jubilación, continuó vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores, participando en encuentros y actividades convocadas para los diplomáticos retirados.
