Carlos Giménez a Díaz-Canel: "Donde estemos nosotros, no tendrán cabida ustedes"

La reciente exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la X Cumbre de las Américas, prevista para el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana, sigue generando reacciones en el plano político y en las redes sociales.

Mientras el régimen cubano denunció la medida como un acto de "exclusión y coerción" promovido por Estados Unidos, el congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez lanzó duras críticas contra Miguel Díaz-Canel, Bruno Rodríguez y la diplomacia de La Habana.

En un mensaje en X, Giménez recordó a los dirigentes cubanos sus propias palabras: "Ustedes mismos decían: 'No los queremos, no los necesitamos'. Pues cosechen lo que han sembrado durante años", dijo.

Giménez, quien llegó a Estados Unidos en 1960 tras huir con su familia de la revolución castrista, subrayó que los países democráticos de la región no quieren sentarse con "dictadorzuelos" como el de Cuba.

"Donde estemos nosotros, no tendrán cabida ustedes", ratificó.

En otro tuit, el representante republicano arremetió directamente contra el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, a quien calificó de "esbirro del régimen" y de "mexicano de la alta burguesía castrista".

Según Giménez, la política exterior cubana "pretende congraciarse con Estados Unidos mientras invita a China Comunista a tomar nuestro hemisferio", y concluyó que su diplomacia es "tan incoherente e incompetente como todo lo que hace la dictadura".

Los mensajes fueron publicados en respuesta a un saludo oficial del propio Bruno Rodríguez al Gobierno chino por el 76 aniversario de la fundación de la República Popular China, en el que destacó los "lazos estratégicos, multifacéticos e integrales" que unen a ambos países.

La exclusión de la Cumbre y la reacción del régimen

El anuncio de República Dominicana, actual presidente pro tempore del foro, de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, desató la protesta inmediata de La Habana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) denunció que la medida responde a las "brutales presiones unilaterales" de Estados Unidos y acusó al Gobierno dominicano de "claudicar" ante Washington.

El comunicado, divulgado el 30 de septiembre, calificó la exclusión como un "retroceso histórico" que revive las viejas tensiones de la Guerra Fría y aseguró que una Cumbre construida sobre la "coerción" está "condenada al fracaso".

Según el régimen, la medida constituye un "abierto desafío" a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, además de ignorar los avances logrados en ediciones anteriores, como la de Panamá en 2015, cuando Cuba participó por primera vez.

El texto oficial insistió en que no puede hablarse de diálogo hemisférico "sobre bases de censura y exclusión", aunque reiteró la disposición a un intercambio "respetuoso y constructivo".

Tanto Miguel Díaz-Canel como el primer ministro Manuel Marrero replicaron en X la posición oficial.

El gobernante cubano sostuvo que su país mantiene "disposición al diálogo respetuoso en condiciones de igualdad soberana", mientras Marrero acusó a Estados Unidos de retomar la "política de cañoneras" y la Doctrina Monroe.

La posición de República Dominicana y Washington

La Cancillería dominicana justificó la decisión como un paso necesario para garantizar "la mayor convocatoria posible" y evitar que la polarización política entorpezca los resultados del foro.

Subrayó que los tres países tampoco participaron en la edición anterior y que las relaciones bilaterales con ellos se mantienen activas, aunque en el caso de Venezuela, Santo Domingo no reconoce los resultados de sus dos últimas elecciones presidenciales.

Desde Estados Unidos, la postura sigue siendo clara: la participación en las Cumbres de las Américas está condicionada al compromiso democrático.

En 2022, el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, lo expresó con crudeza: "¿Cómo podemos nosotros invitar a un país cuando están poniendo en la cárcel a personas solo por cantar y pedir comida?".

Burla ciudadana en redes sociales

La exclusión de Cuba también encendió las redes. El mensaje de Díaz-Canel en rechazo a la decisión recibió miles de respuestas críticas y burlonas.

El humorista cubano Andy Vázquez ironizó: "Se le chivó a la Machi la compra en los mall de La Romana", en alusión a Lis Cuesta, esposa del mandatario. Otros comentarios se multiplicaron en el mismo tono: "A llorar, se les cayó el viajecito", "Desempaquen tú y la Machi", "No te vistas que no vas".

Entre los usuarios también abundaron mensajes más directos contra el sistema: "Ustedes quieren ejercer la democracia fuera de Cuba, pero en casa reprimen y encarcelan"; "Está muy bien que no se les dé espacio a los dictadores en una cumbre de países democráticos".

