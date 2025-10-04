De minimizar la suciedad a barrerla: Johana Tablada se suma a la limpieza de basura en La Habana

La funcionaria que dijo que en Cuba “no hay tanta basura” ahora limpia algunas calles capitalinas

Vídeos relacionados:

La subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Johana Tablada, participó hoy en un trabajo voluntario de limpieza en La Habana, donde compartió fotos y reflexiones sobre la jornada.

El gesto, presentado como una muestra de compromiso ciudadano, contrasta con sus propias declaraciones de agosto pasado, cuando minimizó públicamente el problema de la basura en Cuba.

“Hoy muchos compañeros y compañeras de Cancillería nos sumamos al trabajo voluntario en labores de saneamiento de áreas de la ciudad... me alegro mucho de haberme sentido útil”, escribió Tablada en su perfil de Facebook, donde describió cómo funcionarios del Minrex limpiaron parte de la avenida 31, del capitalino municipio de Playa.

Captura de Facebook/Johana Tablada

En su publicación, reconoció que en su propio barrio hay “un gran basurero en la esquina hace meses” y que el camión recolector “no pasa con la frecuencia que se necesita”, lo que impide a los vecinos mantener la limpieza.

El contraste resulta llamativo: en agosto, durante una entrevista en el videopodcast Alma Plus, la diplomática había restado importancia a la acumulación de desechos, asegurando que “Cuba no es el país que más basura tiene en el mundo”.

Lo más leído hoy:

En ese momento, culpó a medios independientes y a las políticas de Estados Unidos por la “demonización” del tema.

Fotos: Facebook de Johana Tablada

“Es verdad que hay basura en las calles, pero no somos la única ciudad con problemas de higiene”, afirmó entonces.

Su participación reciente en la limpieza ocurre en medio de una crisis higiénico-ambiental que afecta a toda La Habana, donde se acumulan microvertederos, desechos sin recoger y fosas desbordadas en numerosos barrios.

Pese a las reiteradas denuncias ciudadanas, las autoridades han insistido en que la situación responde más a “indisciplinas sociales” que a fallos estructurales en el sistema de saneamiento.

La publicación de Tablada -con fotos del “antes y después” de una esquina particularmente sucia- provocó reacciones mixtas: algunos aplaudieron la iniciativa, mientras otros le recordaron la necesidad de que ahora, el resto de los días que no hay trabajo voluntario, la Empresa de Comunales cumpla su papel.

Al respecto, la propia Tablada subrayó: “exactamente, y eso es lo q más está fallando además de las buenas costumbres de personas que tiran los desechos en cualquier lugar”.

En cualquier caso, la funcionaria parece haber pasado de justificar la basura a reparar con la escoba lo que no se logró con el discurso.

El gobernante Miguel Díaz-Canel presidió la víspera un encuentro de emergencia con altos mandos del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas, donde se abordó la crisis energética, la basura acumulada y el abasto de agua, detonantes de la indignación popular.

Al respecto, las autoridades decretaron este sábado una “jornada de saneamiento” y ha movilizado a reclutas, policías y trabajadores estatales, con el objetivo de limpiar una capital ahogada por los basureros.

Recientemente, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Armando Rodríguez Batista, reconoció públicamente la gravedad del colapso sanitario en la capital al admitir que “esa basura no está contenida: está regada por toda La Habana”.

Al respecto, la periodista oficialista Ana Teresa Badía fue enfática al afirmar que “La Habana huele a basura”, mediante un post en su cuenta de Facebook en el cual criticó que toneladas de desechos se acumulen en calles y esquinas sin recogida oportuna.

En su breve reflexión, Badía opinó que “hay una indolencia institucional galopante. No culpemos solo al bloqueo, hay cosas como la empatía, el trabajo, el respeto por los ciudadanos que no dependen de ningún bloqueo”.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de basura en La Habana y la participación de Johana Tablada