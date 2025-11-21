Cuba destituye a su cónsul en Ciudad Ho Chi Minh tras ocho años de diplomática en Vietnam

Ariadne Feo Labrada, cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, durante su encuentro de despedida con autoridades de la provincia de Dong Nai.

La cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, Ariadne Feo Labrada, fue apartada de su cargo tras ocho años de trabajo diplomático en Vietnam, según informó la plataforma oficial vietnamita Vietnam.vn.

La salida ocurre en un momento en que La Habana atraviesa una profunda crisis interna y reajusta piezas clave de su servicio exterior, lo que añade un matiz político a un relevo presentado públicamente como una despedida de rutina.

De acuerdo con Báo Đồng Nai, la funcionaria se reunió el 19 de noviembre con Nguyen Thi Hoang, vicepresidenta del Comité Popular Provincial de Dong Nai, para despedirse formalmente al “culminar su mandato”.

En el encuentro, la diplomática cubana recordó que había vivido y trabajado en Vietnam durante ocho años, primero como embajadora y luego como cónsul general en la mayor ciudad del país.

Las autoridades de Dong Nai aprovecharon el encuentro para destacar su papel como puente entre Vietnam y Cuba, una relación histórica que ambos gobiernos suelen describir como “ejemplar” y marcada por la fidelidad política.

Durante su gestión, iniciada en la Ciudad Ho Chi Minh en 2022, Feo Labrada promovió vínculos locales entre provincias de ambos países y apoyó iniciativas de cooperación, como la firma del acuerdo de amistad entre Pinar del Río y Dong Nai en octubre de 2024, un hito presentado como avance en la “diplomacia entre pueblos”.

Más allá de los actos protocolares, la cónsul también estuvo involucrada en gestiones de material de apoyo hacia la Isla en un contexto de creciente precariedad interna. Participó en campañas de recaudación en Vietnam para instalar paneles solares en escuelas cubanas y agradeció públicamente donaciones de arroz hacia el país, registrando la estrecha cooperación entre ambos gobiernos.

En diversos discursos, subrayó que uno de los ejes de su misión era fortalecer los lazos entre jóvenes vietnamitas y cubanos, un objetivo que las autoridades de Ho Chi Minh destacaron como parte de una agenda de acercamiento cultural.

La despedida, sin embargo, ocurre en un momento sensible para la diplomacia cubana. Aunque los medios oficiales vietnamitas la presentan como una culminación normal del mandato, dentro de Cuba la rotación de cuadros diplomáticos ha sido más frecuente en los últimos años, en medio de cambios políticos, presiones económicas y una crisis de legitimidad que obliga al régimen a mover fichas estratégicas.

La vicepresidenta Nguyen Thi Hoang elogió la “dedicación y eficacia” de Feo Labrada y expresó su deseo de que la funcionaria continúe siendo un “puente confiable” entre ambos países incluso fuera del cargo.

Las autoridades de Dong Nai, por su parte, adelantaron planes para crear una Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, un mecanismo que, según explicaron, busca reforzar la cooperación multifacética en un momento en que Vietnam expande su presencia internacional y Cuba intenta sostener alianzas políticas en medio de su crisis.

Aunque Cuba no ha emitido una comunicación oficial sobre la destitución, la información divulgada por Vietnam.vn confirma el relevo y abre interrogantes sobre los próximos movimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla.

Para muchos observadores, los cambios en el cuerpo diplomático cubano suelen reflejar ajustes internos que La Habana prefiere no explicar públicamente.