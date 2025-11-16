Régimen cubano busca apoyo de relatora de la ONU sobre sanciones mientras la sociedad civil pide ser escuchada

Vídeos relacionados:

El régimen cubano ha desplegado una intensa ofensiva diplomática para influir en la visita oficial a la isla de la relatora especial de Naciones Unidas sobre las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, una funcionaria bielorrusa conocida por sus informes favorables a gobiernos autoritarios como los de Venezuela.

Douhan, quien llegó a Cuba el 11 de noviembre para una estancia de diez días, tiene el mandato de evaluar el impacto de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos.

Captura de pantalla Facebook / Cancillería de Cuba

El régimen cubano, dirigido por la familia Castro y la cúpula militar de GAESA, y representado por el gobernante designado Miguel Díaz-Canel, pretende aprovechar esta visita para reforzar su narrativa de que el llamado “bloqueo estadounidense” es el responsable de la crisis económica y social que asfixia a la población.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) ha difundido comunicados e imágenes de los encuentros de Douhan con altos funcionarios, incluido el viceministro Carlos Fernández de Cossío, insistiendo en el supuesto carácter “humanitario” de su visita.

Sin embargo, organizaciones opositoras y activistas de derechos humanos han alertado sobre la manipulación política de esta misión, destinada a conseguir un informe complaciente que oculte las responsabilidades del propio régimen en la represión, la pobreza y el éxodo masivo de cubanos.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió a la relatora que escuche también a representantes de la sociedad civil independiente, subrayando que las violaciones de derechos en Cuba “no dependen de sanciones externas, sino de la falta de voluntad política del Estado”.

En ese sentido, Martí Noticias indicó que su vicepresidente, Manuel Cuesta Morúa, instó a Douhan a preguntar directamente a los cubanos quién es el verdadero responsable de la crisis.

A diferencia de otros enviados de Naciones Unidas, Douhan ha sido criticada por su cercanía con gobiernos autoritarios. En 2021, emitió un informe sobre Venezuela que minimizaba los crímenes del régimen de Nicolás Maduro y culpaba casi exclusivamente a las sanciones internacionales por la emergencia humanitaria.

Captura de pantalla X / @AlenaDouhan

En un gesto diplomático de transparencia, la relatora publicó este domingo en la red social X (antes Twitter) un mensaje donde aseguró estar abierta a recibir testimonios y documentos de cualquier parte interesada.

“Reitero mi disposición a recibir todas las contribuciones pertinentes”, escribió, invitando a enviar información al correo electrónico [hrc-sr-ucm@un.org](mailto:hrc-sr-ucm@un.org).

Voces de la sociedad civil dentro y fuera de la isla llaman a aprovechar esta oportunidad para hacer oír la opinión del pueblo cubano, documentando los atropellos del régimen, la falta de libertades y el verdadero impacto de la represión interna que no puede atribuirse a ningún embargo, sino a más de seis décadas de dictadura.