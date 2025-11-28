Embajada del Reino de los Países Bajos en La Habana abre interesante oferta de trabajo para cubanos

Vídeos relacionados:

La Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba, ubicada en Miramar, La Habana, anunció una oferta de empleo temporal para el puesto de Coordinador(a) de Eventos y Programas de Cooperación.

En un comunicado oficial, la misión diplomática anunció que busca incorporar a su equipo a un(a) profesional con experiencia en los campos de cultura, comunicación, comercio y negocios, que trabajará bajo la supervisión de la Jefa de Misión Adjunta. Será un contrato por seis meses y una jornada laboral completa de 37,5 horas semanales.

El principal objetivo del cargo es fortalecer la visibilidad y presencia de la Embajada en Cuba, mediante la organización de eventos culturales y comerciales, así como la coordinación con instituciones y actores locales vinculados al intercambio bilateral con los Países Bajos.

Entre las responsabilidades destacan:

Desarrollar, organizar y administrar eventos patrocinados por la Embajada.

Asistir en la participación de la sede diplomática en ferias y actividades culturales o de negocios en Cuba.

Redactar comunicados de prensa y actualizar las redes sociales oficiales.

Mantener vínculos con instituciones cubanas y holandesas.

Dar seguimiento a los proyectos de cooperación apoyados por la Embajada.

Los candidatos deben poseer título universitario, dominio avanzado del español e inglés, y al menos tres años de experiencia profesional relevante. También se valoran habilidades en comunicación, organización de eventos, manejo de herramientas informáticas y redes sociales, así como programas de diseño visual como Canva.

La embajada subraya que promueve la diversidad e inclusión, alentando a personas de distintas procedencias, credos y orientaciones sexuales a postularse. La fecha límite para enviar solicitudes es el 7 de diciembre de 2025.

¿Qué es el Reino de los Países Bajos?

Muchas personas lo conocen simplemente como Holanda, pero el Reino de los Países Bajos es en realidad un Estado que agrupa cuatro países bajo un mismo rey y una política exterior común. Está integrado por los Países Bajos (en Europa), Aruba, Curaçao y Sint Maarten (en el Caribe).

El Rey Guillermo Alejandro es el jefe de Estado de todo el Reino, y sus embajadas —como la de La Habana— representan a las cuatro naciones que lo conforman.

Es decir, cuando hablamos de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba, no se trata solo de Holanda, sino de todo el Reino, que incluye también a estos tres territorios caribeños.