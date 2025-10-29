Ucrania lanza duro mensaje: "Recordamos que el presidente cubano deseó 'éxito' a Putin"

Foto © Facebook / Embajada de Ucrania en la República de Cuba

Ucrania defendió su voto en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba y aclaró que la decisión, junto con el cierre de su embajada en La Habana, “no es contra el pueblo cubano”.

En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, afirmó que se trata de una respuesta a la “inacción” de las autoridades de la Isla ante el reclutamiento masivo de ciudadanos cubanos para el ejército ruso.

Sybiha explicó que el voto negativo “no es repentino y tiene razones de peso”: "Recordamos el deseo del presidente cubano de “éxito” a Putin en su guerra de agresión contra Ucrania. Lo escuchamos atentamente".

El pronunciamiento llegó tras una votación que mostró un descenso histórico del respaldo internacional a La Habana: 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones para la resolución A/80/L.6.

El funcionario ucraniano subrayó que la posición de Kiev se fundamenta en que La Habana no ha frenado el envío de sus nacionales al frente de guerra.

“Miles de ellos han firmado contratos, uniéndose a las filas de soldados que participan directamente en operaciones de combate en territorio ucraniano”, señaló.

En ese marco, Sybiha añadió que la negativa del Gobierno cubano a detener el despliegue de sus ciudadanos “constituye complicidad en la agresión” y debe ser “condenada en los términos más enérgicos”.

También confirmó que este año Kiev decidió “cerrar la embajada en La Habana y reducir el nivel de nuestras relaciones diplomáticas”, como parte de la respuesta a la postura del régimen.

“Nuestro voto no es contra el pueblo cubano; respetamos su derecho a vivir en prosperidad”, insistió el canciller.

La explicación diplomática de Kiev coincidió con un giro llamativo en la Asamblea General: la resolución que cada año pide el fin del embargo —tradicionalmente aprobada por una mayoría abrumadora— recibió el apoyo más bajo en más de una década.

En comparación con 2024, cuando hubo 187 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el resultado de este año marca una ruptura con la “mayoría automática” que La Habana solía obtener, con un incremento notable de abstenciones y sufragios negativos.

Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez celebró el resultado como una “victoria de los pueblos”, pero los datos evidencian la pérdida de apoyos.

Para Ucrania, más allá de la discusión sobre sanciones, el eje del desacuerdo es la guerra: Kiev “siempre se opondrá” a prácticas que alimenten el esfuerzo bélico ruso y reivindica los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como guía de su política exterior.