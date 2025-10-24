Joven influencer cubano muestra el paquete que le envió una seguidora: "Esto es para mi mamá"

El joven creador de contenidos cubano Diego Vega García del Prado, conocido en Instagram como @dieego_blogger_, ha sorprendido a sus seguidores con un emotivo video de unboxing que rápidamente se volvió viral.

En el clip, el adolescente muestra con entusiasmo una caja de regalos que le envió una seguidora. No la abrió solo, compartió el momento con una persona muy especial en su vida, su mamá. Además, lo grabó todo para sus fans.

“Esta es la primera vez que recibo un paquete, por eso los quería invitar a ver las cositas”, expresó Diego al inicio del video, en el que aparece abriendo cuidadosamente la caja.

Entre los obsequios había botellas plásticas y vasos con tapas, material escolar, llaveros para regalar, calcetines, pegatinas, alimentos y golosinas, objetos que el joven agradeció con visible emoción.

“La mayoría de las cosas no las he probado nunca en mi vida”, confesó, mientras mostraba cada artículo con una sonrisa y aseguraba que algunos serían para su madre: “Esto es para mi mamá”.

El video, que ya acumula miles de reproducciones, coincidió con otra buena noticia para el influencer: alcanzó los 60 mil seguidores en Instagram, consolidándose como una de las jóvenes promesas del contenido cubano en redes sociales.