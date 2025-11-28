Alcalde comunista de un pueblo en España ofrece recompensa por Trump

Vídeos relacionados:

Ángel García Seoane, el alcalde comunista de Oleiros, en A Coruña, desató la polémica en su pueblo al ordenar la colocación de carteles municipales que presentan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “terrorista internacional”.

Los anuncios luminosos están distribuidos por todo el municipio y muestran la palabra "Wanted" junto a una recompensa de 0,50 dólares por Trump.

Diario Público señaló que García Seoane comenzó a destacar en su juventud por su cercanía a Fidel Castro y por haber sido vigilado por la CIA en el pasado. El alcalde justificó la campaña alegando que “Trump es un asesino", por eso "no vale nada”.

El regidor español acusó al mandatario estadounidense de “financiar masacres en Palestina, provocar guerras para obtener beneficios y perseguir a migrantes”.

Oleiros, con unos 40.000 habitantes y la renta per cápita más alta de Galicia, está gobernado desde hace más de cuatro décadas por Alternativa dos Veciños, el partido independiente de izquierda fundado por Seoane en 1976.

No es la primera vez que el alcalde usa los paneles públicos para lanzar mensajes políticos. En otras ocasiones ha criticado a líderes como Benjamin Netanyahu o Ariel Sharon, a quienes también tildó de “asesinos”.

Su estilo provocador ha convertido a este pequeño y próspero municipio gallego en un foco constante de controversia política.