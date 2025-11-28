Alcalde comunista de un pueblo en España ofrece recompensa por Trump

Vídeos relacionados:
Ángel García Seoane, el alcalde comunista de Oleiros, en A Coruña, desató la polémica en su pueblo al ordenar la colocación de carteles municipales que presentan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “terrorista internacional”.
Los anuncios luminosos están distribuidos por todo el municipio y muestran la palabra "Wanted" junto a una recompensa de 0,50 dólares por Trump.
Diario Público señaló que García Seoane comenzó a destacar en su juventud por su cercanía a Fidel Castro y por haber sido vigilado por la CIA en el pasado. El alcalde justificó la campaña alegando que “Trump es un asesino", por eso "no vale nada”.
El regidor español acusó al mandatario estadounidense de “financiar masacres en Palestina, provocar guerras para obtener beneficios y perseguir a migrantes”.
Oleiros, con unos 40.000 habitantes y la renta per cápita más alta de Galicia, está gobernado desde hace más de cuatro décadas por Alternativa dos Veciños, el partido independiente de izquierda fundado por Seoane en 1976.
No es la primera vez que el alcalde usa los paneles públicos para lanzar mensajes políticos. En otras ocasiones ha criticado a líderes como Benjamin Netanyahu o Ariel Sharon, a quienes también tildó de “asesinos”.
Lo más leído hoy:
Su estilo provocador ha convertido a este pequeño y próspero municipio gallego en un foco constante de controversia política.
Preguntas frecuentes sobre la polémica campaña del alcalde de Oleiros contra Donald Trump
¿Por qué el alcalde de Oleiros considera a Donald Trump un "terrorista internacional"?
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, califica a Donald Trump de "terrorista internacional" debido a sus acciones políticas, como financiar masacres en Palestina, provocar guerras para obtener beneficios y perseguir a migrantes. El alcalde alega que Trump es un "asesino", razón por la cual "no vale nada".
¿Qué tipo de mensajes ha utilizado el alcalde de Oleiros en sus campañas anteriores?
Ángel García Seoane ha utilizado los paneles públicos para lanzar mensajes políticos provocadores en varias ocasiones. Ha criticado a líderes como Benjamin Netanyahu y Ariel Sharon, a quienes también ha tachado de "asesinos". Su estilo ha convertido al municipio en un foco constante de controversia política.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional a las polémicas declaraciones de Ángel García Seoane?
La reacción ha sido principalmente de controversia y debate. Mientras que algunos sectores consideran que las acciones de García Seoane son un ejercicio de libertad de expresión, otros lo ven como una provocación innecesaria. La polémica ha resaltado las tensiones políticas entre las ideologías opuestas en diferentes partes del mundo.
¿Cuál es el contexto político del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane?
Ángel García Seoane es conocido por su cercanía a Fidel Castro en su juventud y ha sido vigilado por la CIA en el pasado. Gobierna Oleiros desde hace más de cuatro décadas bajo el partido independiente de izquierda Alternativa dos Veciños, que fundó en 1976. Su administración ha sido marcada por un fuerte enfoque en mensajes políticos de izquierda.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.