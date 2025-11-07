¿Sabías que España tuvo un presidente que nació en Cuba?

Muchos cubanos hoy celebran tener pasaporte español gracias a la llamada "Ley de Nietos", pero pocos saben que hace más de un siglo hubo un presidente de España que nació en Cuba.

Se trata de Dámaso Berenguer Fusté, nacido el 4 de agosto de 1873 en San Juan de los Remedios, Villa Clara.

Berenguer fue un destacado militar y político. Comenzó a destacar en Marruecos, donde fundó las Fuerzas Regulares Indígenas y fue nombrado conde de Xauen por el rey Alfonso XIII.

Berenguer llegó a ser presidente del Consejo de Ministros entre 1930 y 1931, durante la llamada “Dictablanda”, el intento fallido de regresar a la monarquía después de la dictadura de Primo de Rivera.

Su gobierno terminó en medio de una crisis política que abrió el camino a la Segunda República Española. Después fue encarcelado, escribió sus memorias y murió en Madrid en 1953.

La creadora de contenidos @soylagiso_photograph recordó su historia en un video viral en TikTok, donde conecta la vida de Berenguer con la de los cubanos que hoy se nacionalizan españoles.