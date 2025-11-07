¿Sabías que España tuvo un presidente que nació en Cuba?

Muchos cubanos hoy celebran tener pasaporte español gracias a la llamada "Ley de Nietos", pero pocos saben que hace más de un siglo hubo un presidente de España que nació en Cuba.
Se trata de Dámaso Berenguer Fusté, nacido el 4 de agosto de 1873 en San Juan de los Remedios, Villa Clara.
Berenguer fue un destacado militar y político. Comenzó a destacar en Marruecos, donde fundó las Fuerzas Regulares Indígenas y fue nombrado conde de Xauen por el rey Alfonso XIII.
Berenguer llegó a ser presidente del Consejo de Ministros entre 1930 y 1931, durante la llamada “Dictablanda”, el intento fallido de regresar a la monarquía después de la dictadura de Primo de Rivera.
Su gobierno terminó en medio de una crisis política que abrió el camino a la Segunda República Española. Después fue encarcelado, escribió sus memorias y murió en Madrid en 1953.
La creadora de contenidos @soylagiso_photograph recordó su historia en un video viral en TikTok, donde conecta la vida de Berenguer con la de los cubanos que hoy se nacionalizan españoles.
Preguntas frecuentes sobre el presidente español nacido en Cuba y la Ley de Nietos
¿Quién fue el presidente de España nacido en Cuba?
Dámaso Berenguer Fusté fue el presidente del Consejo de Ministros de España que nació en Cuba. Nació el 4 de agosto de 1873 en San Juan de los Remedios, Villa Clara. Fue un destacado militar y político que llegó a ser presidente entre 1930 y 1931 durante el periodo conocido como la "Dictablanda".
¿Qué fue la "Dictablanda" en España?
La "Dictablanda" fue un intento fallido de regresar a la monarquía después de la dictadura de Primo de Rivera. Dámaso Berenguer fue presidente del Consejo de Ministros durante este periodo entre 1930 y 1931. Este gobierno terminó en medio de una crisis política que abrió el camino a la Segunda República Española.
¿Cómo ha impactado la Ley de Nietos a los cubanos?
La Ley de Nietos ha permitido a más de 107,000 cubanos iniciar el trámite para obtener la ciudadanía española. Esta normativa, parte de la Ley de Memoria Democrática, ha sido una oportunidad para que descendientes de españoles en Cuba busquen un futuro mejor fuera de la Isla, a pesar de las irregularidades y el colapso en los consulados.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.