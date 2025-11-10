La técnica de una actriz cubana y su hermana para encontrar alquiler en Madrid: “Es cada vez más difícil”

La actriz cubana Darlyn Morales compartió en sus redes sociales la experiencia de comenzar de nuevo en Madrid, donde asegura que alquilar una vivienda se ha convertido en un reto cada vez más difícil.
En un video publicado en Instagram, Darlyn aparece junto a su hermana mostrando el pequeño estudio que lograron conseguir después de una intensa búsqueda.
“Lo conseguimos de boca en boca, porque por inmobiliarias y en Idealista están pidiendo muchísimo”, explicó Morales.
La artista contó que, en su caso, el alquiler fue posible gracias a contactos personales, ya que las agencias suelen exigir varios meses de fianza, gastos de gestión y comprobantes de ingresos.
Morales comentó que vio una habitación por más de 600 euros para una sola persona y otra para dos personas, donde pedían hasta 2.500 euros para entrar, una cifra imposible para quienes recién comienzan.
“Hay muchas personas que sueñan con mudarse a Madrid y no han podido encontrar nada”, lamentó.
Lo más leído hoy:
Consejos para encontrar alquiler en Madrid y en otras ciudades de España
- Busca recomendaciones personales: el “boca a boca” sigue siendo una de las vías más efectivas.
- Revisa grupos locales en redes sociales de cubanos y latinoamericanos en España.
- Evita intermediarios online con requisitos excesivos sobre todo si no tienes contrato fijo.
- Acude directamente a agencias inmobiliarias, muchas tienen opciones que aún no han publicado en la web.
- Ten todos los documentos listos (nómina, aval, referencias) para no perder oportunidades.
Preguntas Frecuentes sobre Alquileres para Cubanos en Madrid
¿Por qué es difícil conseguir un alquiler en Madrid para los cubanos?
Conseguir un alquiler en Madrid se ha vuelto complicado debido a la alta demanda, precios elevados y requisitos estrictos de las inmobiliarias. Factores como el miedo a los "okupas" y la necesidad de demostrar solvencia económica complican aún más el proceso para los inmigrantes recién llegados, como los cubanos.
¿Qué estrategias utilizan los cubanos para encontrar alquiler en Madrid?
Los cubanos en Madrid a menudo recurren al "boca a boca" y a sus contactos personales para encontrar alquiler, evitando intermediarios que exigen requisitos excesivos. También se recomienda revisar grupos locales en redes sociales y tener todos los documentos listos para no perder oportunidades.
¿Es mejor evitar las grandes ciudades como Madrid al buscar alquiler en España?
Evitar grandes ciudades como Madrid puede ser una opción viable para reducir costos de alquiler. Sin embargo, esto podría limitar las oportunidades laborales, por lo que se debe equilibrar la búsqueda entre el costo de vida y la disponibilidad de empleo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.