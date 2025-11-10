La técnica de una actriz cubana y su hermana para encontrar alquiler en Madrid: “Es cada vez más difícil”

La actriz cubana Darlyn Morales compartió en sus redes sociales la experiencia de comenzar de nuevo en Madrid, donde asegura que alquilar una vivienda se ha convertido en un reto cada vez más difícil.

En un video publicado en Instagram, Darlyn aparece junto a su hermana mostrando el pequeño estudio que lograron conseguir después de una intensa búsqueda.

“Lo conseguimos de boca en boca, porque por inmobiliarias y en Idealista están pidiendo muchísimo”, explicó Morales.

La artista contó que, en su caso, el alquiler fue posible gracias a contactos personales, ya que las agencias suelen exigir varios meses de fianza, gastos de gestión y comprobantes de ingresos.

Morales comentó que vio una habitación por más de 600 euros para una sola persona y otra para dos personas, donde pedían hasta 2.500 euros para entrar, una cifra imposible para quienes recién comienzan.

“Hay muchas personas que sueñan con mudarse a Madrid y no han podido encontrar nada”, lamentó.

