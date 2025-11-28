Yasiel Reina: El cubano que lidera Zintrox, la empresa que transforma la tecnología en confianza familiar

En su natal Cienfuegos, Yasiel Reina Machado creció con una convicción que lo acompañaría siempre: la tecnología debía servir para unir, no para separar. Lo que comenzó como un sueño entre códigos y cuadernos, se transformó años después en una realidad que hoy conecta a personas en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Ese sueño tomó forma en Zintrox Technology, la empresa que Reina dirige desde Miami y que nació con una misión profundamente humana: usar la innovación para cuidar, acompañar y mantener cerca a quienes amamos, sin importar la distancia.

Su historia es también la de muchos cubanos que, lejos de casa, decidieron apostar por el emprendimiento y el impulso creativo; en su caso, convirtiendo la tecnología en un puente que acorta distancias y multiplica afectos.

Un cubano con un propósito claro

Graduado en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, en Cienfuegos, Yasiel Reina siempre tuvo claro que su camino profesional debía tener un propósito humano. Hoy continúa formándose en Florida National University (FNU), donde cursa estudios de administración de negocios, convencido de que la tecnología sin visión empresarial no puede sostener impacto global.

“Zintrox nació de la necesidad de mantenernos cerca de quienes amamos”, explica. “Más que una empresa, queríamos construir una forma de confianza entre padres, hijos y abuelos. Que la tecnología sirviera para proteger, no para separar”.

Imagina recibir una alerta si tu hijo se detiene demasiado tiempo en el camino a casa o saber que tu madre está bien sin tener que llamarla. Eso es lo que hace Zintrox.

Ingeniería y visión: el motor que sostiene a Zintrox Technology

Zintrox es fruto del talento y la perseverancia de un grupo de profesionales cubanos que decidieron dar el salto del concepto a la realidad. Lo que comenzó como un proyecto entre amigos se ha convertido en una de las startups más prometedoras del ecosistema tecnológico latino de Miami.

La compañía combina visión tecnológica, diseño funcional y propósito humano, tres pilares que definen cada decisión del equipo. “Queremos que la gente sienta que la tecnología puede cuidar, que detrás de cada dispositivo hay una intención noble”, dice Reina.

Zintrox no solo refleja el liderazgo de Yasiel Reina Machado, sino también el talento de un equipo técnico formado por otros cinco ingenieros cubanos.

Entre ellos, hay egresados de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, especializados en Telecomunicaciones e Ingeniería de Software. Este grupo de jóvenes, cada uno con perfiles diferentes, representa una nueva generación de profesionales cubanos que han sabido abrirse paso en la industria tecnológica internacional.

Uno de los miembros del equipo ha trabajado en empresas globales del sector tecnológico, aportando a Zintrox una estructura más sólida y una visión internacional para el crecimiento y la expansión de la marca.

“Cada uno aporta una pieza esencial al proyecto”, señala Reina. “Desde la ingeniería de hardware hasta la experiencia de usuario, pero todos compartimos la misma meta: usar la innovación para conectar con la gente”.

La Serie Signature: tecnología con alma familiar

El lanzamiento de la Serie Zintrox Signature marcó un punto de inflexión en el crecimiento de la empresa. Esta primera línea de productos combina innovación, precisión y diseño en un ecosistema unificado que se enfoca en brindar seguridad y tranquilidad a las familias modernas.

“Con la Serie Signature, Zintrox pasó de ser una idea en un cuaderno a convertirse en una marca tecnológica con productos reales, listos para el mercado”, resalta su fundador.

Esta primera colección representa la madurez de un proyecto que combina hardware propio, software propio y diseño propio bajo una misma experiencia: el ecosistema Zintrox.

Son cuatro los dispositivos principales de la serie que conforman la base de este ecosistema inteligente y que funcionan juntos a través de la Zintrox App:

Zintrox One , es el corazón del ecosistema Zintrox, un solo dispositivo para conectar, proteger y mantenerte siempre cerca, compatible con todos los accesorios de cuidado personal y familiar.

, es el corazón del ecosistema Zintrox, un solo dispositivo para conectar, proteger y mantenerte siempre cerca, compatible con todos los accesorios de cuidado personal y familiar. Zintrox Tag, un dispositivo de rastreo de precisión para objetos.

Dispositivos Zintrox One y Zintrox Tag

Zintrox Smart Tag , un dispositivo de rastreo para la protección inteligente de personas.

, un dispositivo de rastreo para la protección inteligente de personas. Zintrox Smart Card, un formato ultrafino pensado para billeteras y mochilas, que simula una tarjeta de crédito.

Dispositivos Zintrox Smart Tag y Zintrox Smart Card

Cada producto representa una pieza tangible de un proyecto mucho más amplio: crear un ecosistema global de seguridad familiar.

La compañía no busca competir en un mercado saturado de dispositivos, sino ofrecer una experiencia emocional, donde cada usuario sienta que la tecnología lo acompaña en cada momento y puede asegurarse del bienestar de sus seres queridos.

Zintrox App: cuando la tecnología se vuelve cercanía

Actualmente, Zintrox avanza en la fase final de desarrollo de su Zintrox App, una plataforma que reunirá todas las funciones de sus dispositivos bajo una única experiencia.

La aplicación permitirá:

Monitorear en tiempo real la ubicación de seres queridos.

Configurar zonas seguras o geofences.

Recibir alertas SOS automáticas en caso de emergencia.

Mantener comunicación directa entre usuarios y tutores, sin importar la distancia.

Más que una herramienta de rastreo, la app busca convertir la tecnología en un puente de confianza emocional. “Queremos que las familias sientan que están acompañadas, no vigiladas”, enfatiza Reina.

De Miami al mundo: Zintrox expande su tecnología

Desde Miami, Zintrox se encuentra en plena fase de atracción de inversores y expansión internacional. El objetivo: escalar hacia nuevos mercados sin perder su identidad. “Zintrox tiene raíz cubana y visión global”, afirma Reina. “Nuestra alma nació en Cuba, pero nuestro horizonte es el mundo”.

Su visión se resume en una frase que el equipo repite como mantra: “Nada se construye en la comodidad de lo conocido”. Ese principio los impulsa a innovar, arriesgar y construir desde la pasión. Cada línea de código y cada diseño de producto están guiados por una convicción: la tecnología debe servir para cuidar.

El propósito de la empresa actualmente es sembrar una percepción de confianza y orgullo en la comunidad cubana, latina e internacional, bajo las premisas de que Zintrox protege, crea cercanía y también inspira, porque demuestra lo que pueden lograr los cubanos con esfuerzo y visión.

“Si al final de este artículo alguien siente que Zintrox no es una marca más, sino un proyecto con alma, habremos cumplido nuestra misión”, asegura Yasiel Reina mientras conversa con CiberCuba.

Desde Cienfuegos hasta Miami, la historia de este joven y su equipo demuestra que el talento cubano puede trascender fronteras cuando se combina con propósito, disciplina y esfuerzo.