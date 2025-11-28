Impresionante BMW M5 Competition aparece en Cuba y todos se fijan en lo mismo

Un lujoso BMW M5 Competition, uno de los autos más potentes y exclusivos de la marca alemana, fue captado recientemente circulando por las calles de Cuba, generando una gran sorpresa entre los internautas.
El video, publicado por la cuenta de TikTok @cuba_autos2, muestra al espectacular vehículo en color azul claro estacionado en una calle poco iluminada, mientras se escucha el característico rugido de su motor V8 biturbo.
El clip rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios, no solo por la rareza de ver un modelo de este nivel en la Isla, sino también por las preguntas que despertó su presencia en un país donde el parque automotor está dominado por autos soviéticos y vehículos antiguos de los años 50.
“Una pregunta, si en algún momento falla, ¿dónde lo arreglarías? ¿Dónde consigues las piezas?”, escribió un usuario. Otro ironizó: “El problema es la gasolina… ¿Será que le pone la especial?”.
El BMW M5 Competition es un sedán deportivo de más de 600 caballos de fuerza y un precio que supera los 120.000 dólares en el mercado internacional.
Su presencia en Cuba ha reavivado el debate sobre la desigualdad económica en el país, donde el salario promedio estatal apenas supera los 4.000 pesos cubanos mensuales, mientras los precios de autos y combustibles son inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.
Lo más leído hoy:
Aunque no se conoce quién es el propietario del vehículo, su aparición ha sido interpretada por muchos como un símbolo del contraste entre la élite económica vinculada al régimen y la dura realidad del cubano de a pie, que enfrenta apagones, escasez de alimentos y una inflación descontrolada.
Preguntas frecuentes sobre la aparición de autos de lujo en Cuba
¿Cómo es posible ver un BMW M5 Competition en Cuba?
La presencia de un BMW M5 Competition en Cuba ha sorprendido a muchos, considerando que el parque automotor en la isla está dominado por autos soviéticos y vehículos antiguos. La importación de vehículos de lujo es rara y está restringida en Cuba, pero existen canales no oficiales y mecanismos empresariales que han permitido la entrada de algunos autos de lujo, reflejando la desigualdad económica en el país.
¿Qué simboliza la aparición de autos de lujo como el BMW M5 en Cuba?
La aparición de autos de lujo como el BMW M5 en Cuba se interpreta como un símbolo de desigualdad económica. Estos vehículos resaltan el contraste entre la élite económica vinculada al régimen y la dura realidad de la mayoría de los cubanos, quienes enfrentan apagones, escasez de alimentos e inflación descontrolada, mientras el acceso a vehículos de lujo está fuera de su alcance.
¿Qué desafíos enfrenta un auto de lujo como el BMW M5 en Cuba?
En Cuba, un auto de lujo como el BMW M5 enfrenta varios desafíos, principalmente relacionados con el mantenimiento y el suministro de combustible. La escasez de gasolina y la falta de repuestos son problemas significativos para estos vehículos de alta gama, que requieren condiciones específicas para funcionar adecuadamente, condiciones que no son comunes en la isla.
¿Qué reacciones ha generado la presencia de autos de lujo en Cuba?
La presencia de autos de lujo en Cuba ha generado una mezcla de asombro e indignación en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionan cómo estos vehículos pueden circular en un país con una profunda crisis económica y donde el acceso a bienes básicos es limitado. Estas imágenes reavivan el debate sobre los privilegios y las desigualdades en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.