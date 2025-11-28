Impresionante BMW M5 Competition aparece en Cuba y todos se fijan en lo mismo

Un lujoso BMW M5 Competition, uno de los autos más potentes y exclusivos de la marca alemana, fue captado recientemente circulando por las calles de Cuba, generando una gran sorpresa entre los internautas.

El video, publicado por la cuenta de TikTok @cuba_autos2, muestra al espectacular vehículo en color azul claro estacionado en una calle poco iluminada, mientras se escucha el característico rugido de su motor V8 biturbo.

El clip rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios, no solo por la rareza de ver un modelo de este nivel en la Isla, sino también por las preguntas que despertó su presencia en un país donde el parque automotor está dominado por autos soviéticos y vehículos antiguos de los años 50.

“Una pregunta, si en algún momento falla, ¿dónde lo arreglarías? ¿Dónde consigues las piezas?”, escribió un usuario. Otro ironizó: “El problema es la gasolina… ¿Será que le pone la especial?”.

El BMW M5 Competition es un sedán deportivo de más de 600 caballos de fuerza y un precio que supera los 120.000 dólares en el mercado internacional.

Su presencia en Cuba ha reavivado el debate sobre la desigualdad económica en el país, donde el salario promedio estatal apenas supera los 4.000 pesos cubanos mensuales, mientras los precios de autos y combustibles son inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

Lo más leído hoy:

Aunque no se conoce quién es el propietario del vehículo, su aparición ha sido interpretada por muchos como un símbolo del contraste entre la élite económica vinculada al régimen y la dura realidad del cubano de a pie, que enfrenta apagones, escasez de alimentos y una inflación descontrolada.