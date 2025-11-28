Tremenda fiesta repartera en La Piragua de La Habana desata nostalgia entre cubanos: “Como extraño esa mala vida”

Un video grabado en una fiesta callejera en La Piragua, en el Malecón habanero, se ha vuelto viral en TikTok al despertar sentimientos de nostalgia entre los cubanos dentro y fuera de la Isla.

El clip, compartido por el usuario @angel_felix_oficial, muestra a decenas de jóvenes bailando, cantando y disfrutando al ritmo de música urbana en plena calle, en un ambiente festivo que contrasta con la realidad cotidiana que se vive en Cuba.

“Tú puedes estar en cualquier parte del mundo, pero esto sí se extraña”, escribió el joven junto al video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios.

En las imágenes se aprecia a una multitud animada, algunos con bandanas y camisetas coloridas, riendo y coreando canciones mientras graban con sus teléfonos. La fiesta parece haberse extendido por varias calles del Malecón, una de las zonas más icónicas de La Habana.

El video ha provocado reacciones encontradas entre los usuarios. Mientras muchos expresaron añoranza por los tiempos en que podían disfrutar de fiestas así, otros señalaron que “esa alegría no borra la dura realidad que vive el pueblo cubano”.

“Como extraño esa mala vida”, escribió un seguidor, en alusión a las reuniones populares que antes eran comunes en los repartos y barrios habaneros.

Pese a los apagones, la inflación y la crisis general que golpea a la Isla, los cubanos siguen encontrando espacios para el desahogo y la música, manteniendo viva una de sus mayores fortalezas: el espíritu festivo.