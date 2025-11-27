Cubana enseña su compra de 23.790 pesos y usuarios reaccionan indignados: “No alcanza para nada”

Una joven cubana se volvió viral en TikTok tras compartir un video donde muestra los productos que pudo adquirir en Cuba con 23.790 pesos, equivalentes a 54 dólares, según la tasa del mercado informal del día, estimada en 440 pesos por dólar.

“Vivo en Cuba y hoy vengo a mostrarles cuánto estuve gastando en esta compra”, dijo la usuaria identificada como @karlagabi25, mientras enseñaba los artículos que consiguió.

Entre los productos, la joven enumeró: un paquete de café (1,750 CUP / 4 USD), dos pomos de detergente líquido (540 CUP), una botella de aceite (1,900 CUP / 4.31 USD), dos latas de leche condensada (1,100 CUP / 2.5 USD), crema y colonia (2,400 CUP / 5.45 USD), un tratamiento de belleza (3,700 CUP / 8.40 USD), íntimas y protectores diarios (1,550 CUP / 3.52 USD), cinco jabones (750 CUP / 1.70 USD), dos cepillos dentales y aplicadores (800 CUP / 1.81 USD), un paquete de toallitas húmedas (1,200 CUP / 2.72 USD), un cartón de huevos (2,700 CUP / 6.13 USD), dos tubos de mostaza (2,400 CUP / 5.45 USD) y un paquete de salchichas o “perros calientes” (3,000 CUP / 6.81 USD).

“En total fueron 23,790 pesos o 54 dólares. Díganme en los comentarios qué tal les pareció la compra”, concluyó la cubana.

El video refleja la profunda crisis económica que atraviesa el país, donde los precios en el mercado informal se disparan mientras los salarios siguen siendo insuficientes para cubrir necesidades básicas.

En redes sociales, muchos usuarios expresaron su indignación por los altos precios, señalando que “en ningún lugar del mundo 54 dólares alcanzan tan poco como en Cuba”.

Otros destacaron que la mayoría de los productos que muestra la joven no se consiguen en moneda nacional y deben adquirirse en tiendas en MLC o en el mercado negro, donde el dólar y el euro marcan el ritmo de la vida cotidiana.

La publicación se suma a las decenas de videos de cubanos que denuncian, desde la isla, el deterioro del poder adquisitivo y la falta de opciones económicas para sobrevivir en un país donde el salario promedio no llega a 20 dólares mensuales.