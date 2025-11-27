Cubana enseña su compra de 23.790 pesos y usuarios reaccionan indignados: “No alcanza para nada”

Una joven cubana se volvió viral en TikTok tras compartir un video donde muestra los productos que pudo adquirir en Cuba con 23.790 pesos, equivalentes a 54 dólares, según la tasa del mercado informal del día, estimada en 440 pesos por dólar.
“Vivo en Cuba y hoy vengo a mostrarles cuánto estuve gastando en esta compra”, dijo la usuaria identificada como @karlagabi25, mientras enseñaba los artículos que consiguió.
Entre los productos, la joven enumeró: un paquete de café (1,750 CUP / 4 USD), dos pomos de detergente líquido (540 CUP), una botella de aceite (1,900 CUP / 4.31 USD), dos latas de leche condensada (1,100 CUP / 2.5 USD), crema y colonia (2,400 CUP / 5.45 USD), un tratamiento de belleza (3,700 CUP / 8.40 USD), íntimas y protectores diarios (1,550 CUP / 3.52 USD), cinco jabones (750 CUP / 1.70 USD), dos cepillos dentales y aplicadores (800 CUP / 1.81 USD), un paquete de toallitas húmedas (1,200 CUP / 2.72 USD), un cartón de huevos (2,700 CUP / 6.13 USD), dos tubos de mostaza (2,400 CUP / 5.45 USD) y un paquete de salchichas o “perros calientes” (3,000 CUP / 6.81 USD).
“En total fueron 23,790 pesos o 54 dólares. Díganme en los comentarios qué tal les pareció la compra”, concluyó la cubana.
El video refleja la profunda crisis económica que atraviesa el país, donde los precios en el mercado informal se disparan mientras los salarios siguen siendo insuficientes para cubrir necesidades básicas.
En redes sociales, muchos usuarios expresaron su indignación por los altos precios, señalando que “en ningún lugar del mundo 54 dólares alcanzan tan poco como en Cuba”.
Otros destacaron que la mayoría de los productos que muestra la joven no se consiguen en moneda nacional y deben adquirirse en tiendas en MLC o en el mercado negro, donde el dólar y el euro marcan el ritmo de la vida cotidiana.
La publicación se suma a las decenas de videos de cubanos que denuncian, desde la isla, el deterioro del poder adquisitivo y la falta de opciones económicas para sobrevivir en un país donde el salario promedio no llega a 20 dólares mensuales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica en Cuba y su impacto en la vida cotidiana
¿Por qué es tan caro el costo de vida en Cuba?
El costo de vida en Cuba es elevado debido a la inflación y la devaluación de la moneda nacional. A esto se suma la falta de productos básicos en moneda nacional, lo que obliga a los cubanos a recurrir al mercado negro o a tiendas en dólares, donde los precios son inaccesibles para la mayoría de la población que recibe salarios en pesos cubanos.
¿Cómo afectan los precios de los productos básicos a la población cubana?
Los altos precios de los productos básicos en Cuba hacen que muchos artículos esenciales sean inalcanzables para los ciudadanos. Con salarios que no superan los 20 dólares mensuales, las familias cubanas enfrentan grandes dificultades para cubrir sus necesidades diarias, lo que ha llevado a un aumento en la dependencia de remesas y a una creciente desigualdad social.
¿Qué impacto tiene la dolarización parcial del mercado en Cuba?
La dolarización parcial del mercado en Cuba ha profundizado la desigualdad, creando un mercado paralelo solo accesible para quienes reciben remesas en divisas. Esto ha generado una percepción de injusticia y segmentación económica, ya que los productos básicos están disponibles a precios dolarizados, excluyendo a la mayoría de los cubanos que no tienen acceso a dólares.
¿Cómo refleja la situación actual de Cuba la crisis económica del país?
La situación actual en Cuba, con precios desorbitantes y escasez de productos básicos, refleja una profunda crisis económica marcada por la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. La falta de soluciones por parte del régimen socialista ha llevado a una creciente frustración y malestar social, evidenciado en las denuncias que los cubanos comparten en redes sociales.
