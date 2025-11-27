¿100 dólares en un restaurante en Cuba? La experiencia de esa cubana tras ir a comer con su familia

Una cubana se volvió viral en TikTok tras compartir su experiencia en un restaurante de su ciudad, donde bromeó sobre haber gastado 100 dólares, aunque luego aclaró que no fue así.

En el video publicado por la usuaria @briana_matancera, la joven relata con humor su salida familiar: “Gaste 100 dólares en un restaurante aquí en Cuba, como pueden ver ustedes los que me siguen desde el inicio saben que no somos de salir mucho y mucho menos visitar este tipo de lugar, pero bueno, una vez al año no hace daño y el cuerpo merece un cambio”, contó al inicio del clip.

La influencer muestra el lugar, pequeño pero acogedor, y enseña los platos que pidieron: una piña colada, tostones rellenos y un “uruguayo espectacular”, según sus palabras. También aparece su hijo disfrutando del momento y el grupo cantando cumpleaños a otra persona que celebraba en el local.

Al final del video, Briana confiesa que todo fue una broma: “No es cierto, no gastamos 100 dólares, ni que estuviera loca. Pero la pasamos genial, incluso llevamos comida para la casa, para la abuela.”

La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios cubanos, muchos de los cuales comentaron el contraste entre los precios en la Isla y los salarios en pesos cubanos.

Otros internautas destacaron el tono positivo del video y el deseo de “disfrutar un día diferente” a pesar de las dificultades económicas del país.

El video acumula miles de visualizaciones en TikTok y refleja, con humor y naturalidad, cómo viven muchos cubanos sus escasas oportunidades de ocio y descanso familiar.