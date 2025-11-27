¿100 dólares en un restaurante en Cuba? La experiencia de esa cubana tras ir a comer con su familia

Una cubana se volvió viral en TikTok tras compartir su experiencia en un restaurante de su ciudad, donde bromeó sobre haber gastado 100 dólares, aunque luego aclaró que no fue así.
En el video publicado por la usuaria @briana_matancera, la joven relata con humor su salida familiar: “Gaste 100 dólares en un restaurante aquí en Cuba, como pueden ver ustedes los que me siguen desde el inicio saben que no somos de salir mucho y mucho menos visitar este tipo de lugar, pero bueno, una vez al año no hace daño y el cuerpo merece un cambio”, contó al inicio del clip.
La influencer muestra el lugar, pequeño pero acogedor, y enseña los platos que pidieron: una piña colada, tostones rellenos y un “uruguayo espectacular”, según sus palabras. También aparece su hijo disfrutando del momento y el grupo cantando cumpleaños a otra persona que celebraba en el local.
Al final del video, Briana confiesa que todo fue una broma: “No es cierto, no gastamos 100 dólares, ni que estuviera loca. Pero la pasamos genial, incluso llevamos comida para la casa, para la abuela.”
La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios cubanos, muchos de los cuales comentaron el contraste entre los precios en la Isla y los salarios en pesos cubanos.
Otros internautas destacaron el tono positivo del video y el deseo de “disfrutar un día diferente” a pesar de las dificultades económicas del país.
Lo más leído hoy:
El video acumula miles de visualizaciones en TikTok y refleja, con humor y naturalidad, cómo viven muchos cubanos sus escasas oportunidades de ocio y descanso familiar.
Preguntas frecuentes sobre el costo de vida y experiencias en restaurantes en Cuba
¿Es común gastar 100 dólares en un restaurante en Cuba?
Gastar 100 dólares en un restaurante en Cuba no es común para la mayoría de los cubanos, dado que los salarios promedio son significativamente más bajos. Sin embargo, algunos restaurantes en áreas turísticas pueden tener precios altos, lo que contrasta con los ingresos de la población local.
¿Cómo se compara el costo de comer en casa versus en un restaurante en Cuba?
Debido a los altos precios de los alimentos y las dificultades de abastecimiento, comer en un restaurante puede ser más económico que cocinar en casa para muchas familias cubanas, especialmente si se considera el costo de energía y gas. Esto ha llevado a algunas personas a preferir comer fuera en lugar de organizar comidas en casa.
¿Qué impacto tiene el costo de la vida en Cuba para los residentes y sus familias en el extranjero?
El alto costo de la vida en Cuba ha generado una dependencia significativa de las remesas enviadas por familiares en el extranjero. Muchas veces, estas remesas no alcanzan para cubrir todas las necesidades debido a la inflación y los bajos salarios en la isla, lo que crea tensiones y desconfianza en la gestión del dinero.
¿Qué dicen los cubanos sobre los precios en los restaurantes y otros servicios en la isla?
Muchos cubanos expresan que los precios en los restaurantes y otros servicios son desproporcionados en comparación con sus ingresos. Esto ha sido un tema recurrente en redes sociales, donde se debate sobre la inaccesibilidad de ciertos productos y servicios para la población local.
