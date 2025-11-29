Marrero Cruz afirma a los empresarios que Cuba vive un momento “favorable”

El primer ministro del régimen cubano Manuel Marrero Cruz afirmó a los empresarios que Cuba vive un momento “favorable” para la inversión extranjera.

“Esta edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) se ha desarrollado en un momento particularmente favorable. Y me refiero a que fue marcado por las decisiones esta semana del gobierno cubano aquí”, dijo Marrero Cruz en la clausura de FIHAV.

“Decisiones que abren un horizonte real de oportunidades. Decisiones que buscan agilizar la evaluación y aprobación de los negocios. Decisiones que están dirigidas a ampliar los espacios para el capital foráneo y promover alianzas más flexibles y eficientes con las entidades nacionales”, agregó el funcionario, durante el evento comercial que busca atraer inversionistas que inyecten capital a la maltrecha economía de la isla.

Marrero Cruz aseguró que “hoy podemos afirmar que Cuba ofrece un escenario renovado para quienes apuestan por trabajar aquí”, dijo.

Asimismo, anunció que “estas no serán las únicas medidas que adoptaremos en lo que queda del año. Cuba, con su Programa de Gobierno, avanza hacia un proceso más profundo de perfeccionamiento de su modelo económico, con la participación activa de todos los actores nacionales y extranjeros”.

Gobierno cubano permitirá a empresas extranjeras operar directamente en divisas

El régimen cubano anunció la pasada semana que las empresas extranjeras podrán operar directamente en divisas dentro de la isla, en el marco de un nuevo esquema de dolarización parcial de la economía nacional.

Lo más leído hoy:

La medida, en medio de una grave crisis económica marcada por la devaluación del peso cubano, fue presentada por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), Oscar Pérez-Oliva Fraga, durante la apertura del VIII Foro de Inversiones de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Según explicó el funcionario, el cambio forma parte de “un paquete de transformaciones” dirigido a atraer capital foráneo y flexibilizar las operaciones de inversión extranjera en Cuba, un sector que actualmente agrupa más de 370 negocios procedentes de 40 países, citó el portal oficialista Cubadebate.

“Se establecerá un nuevo esquema diferenciado de funcionamiento para la inversión extranjera, que podrá operar, según sus necesidades, en moneda nacional y en divisas”, afirmó Pérez-Oliva Fraga.

El nuevo modelo busca permitir que las empresas extranjeras obtengan y manejen ingresos en divisas de manera autónoma, ya sea mediante exportaciones o a través de segmentos del mercado nacional que generen moneda dura.

La medida, que profundiza el proceso de dolarización de la economía, responde a la crisis estructural del peso cubano (CUP) y a la creciente necesidad del régimen de captar divisas frescas ante la falta de liquidez.

El titular del MINCEX señaló además que las empresas podrán abrir cuentas bancarias en el extranjero, una opción ya prevista en la legislación cubana, pero ahora respaldada políticamente como herramienta para facilitar transacciones internacionales y enfrentar los efectos del embargo estadounidense.

“Estas transformaciones están ligadas al proceso de dolarización parcial de la economía y buscan que la inversión extranjera se oriente a la obtención de ingresos externos”, subrayó Pérez-Oliva.

Aunque el gobierno intenta justificar la apertura como una “actualización del modelo socialista”, lo cierto es que se trata de una estrategia desesperada por captar dólares en medio de una economía asfixiada y sin confianza inversionista.