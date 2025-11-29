Cómo fue descubierto el fugitivo español en Cuba

Vídeos relacionados:

El fugitivo español Martiño Ramos Soto, condenado en España a 13 años y medio de prisión por abusar sexualmente de una menor, fue descubierto y detenido en La Habana tras una cadena de descuidos que echó por tierra la identidad falsa que había construido bajo el nombre de “Martín Soto”.

Según reveló el diario El Mundo, durante meses el expolítico gallego vivió con normalidad en la capital cubana, frecuentando eventos culturales y presentándose como fotógrafo, hasta que un rostro familiar, una denuncia en redes sociales y una despedida repentina lo delataron.

De acuerdo con el medio de prensa, Ramos había iniciado una nueva vida en Cuba con un nivel de vida llamativamente alto: vestía ropa cara, portaba cámaras de última generación e invitaba con frecuencia a jóvenes —especialmente mujeres— a conciertos, exposiciones y presentaciones artísticas.

Sin embargo, su comportamiento generaba sospechas. “Había algo raro”, coinciden personas que lo conocieron brevemente en La Habana.

El primer tropiezo ocurrió en una fiesta de cumpleaños, cuando una cubana residente en España creyó reconocerlo entre los asistentes.

Esa impresión se reforzó días después cuando, en redes sociales, alguien del colectivo Madres Protectoras de Madrid contactó a una amiga del fugitivo asegurando haber visto en una documentación su nombre real. La alarma comenzó a propagarse.

EFE recordó que el episodio decisivo llegó cuando una joven cubana subió a Instagram una foto en la que etiquetó al hombre que conocía como “Martín Soto”.

La publicación recibió una oleada de comentarios desde España: “Ese hombre no es fotógrafo ni se llama así, es Martiño Ramos Soto, un fugitivo condenado por violación”, advertían los usuarios. La joven quedó en shock.

“¿Con qué seguridad puedes conocer a alguien ignorando que es capaz de hacer esas cosas?”, dijo más tarde.

La policía cubana ya lo vigilaba

Aunque los avisos en redes activaron la denuncia pública, la Policía Nacional Revolucionaria ya tenía localizado al fugitivo desde hacía meses.

Ramos había huido de España pasando por Portugal, Brasil y Perú antes de llegar a Cuba, y las autoridades conocían su entrada en la isla.

A pesar de su condena en firme, no lo detuvieron de inmediato, pero lo mantuvieron bajo observación, según las fuentes citadas.

La detención se produjo el 24 de noviembre, después de que Ramos comenzara a preparar una nueva huida, probablemente al percatarse de que su identidad empezaba a ser cuestionada.

Esa despedida repentina fue otro aviso para quienes lo conocían en La Habana.

Desde su llegada a Cuba, Ramos se integró en los círculos artísticos del Vedado. Ofrecía fotografías gratuitas a músicos, poetas, modelos y jóvenes artistas, lo que le permitía entrar con facilidad en grupos sociales.

“Su carta de presentación era siempre la misma”, recuerda una joven poeta: “te tiraba una foto, te pedía el correo o el Instagram y luego enviaba el material. Pero no hablaba de su vida, nunca decía qué hacía en Cuba”.

Otra mujer lo describió como alguien con una actitud “infantil”, desesperado por ser aceptado.

Un trabajador de un restaurante que frecuentaba también lo recuerda bien: “Andaba siempre solo, pero buscando con quién conversar, meterse en algún grupo”.

Uno de los fugitivos más buscados de España

Ramos era uno de los diez fugitivos más buscados por la Policía Nacional española. Su condena —por abusos y prácticas sádicas contra una alumna entre los 12 y 16 años— convirtió su captura en una prioridad del cuerpo.

Tras su detención, tanto Cuba como España mostraron disposición para agilizar su traslado y que cumpla su condena en territorio español.

Ramos, por su parte, no ha pedido ayuda consular, pero sí solicitó una lista de abogados en Cuba.

Su caída revela cómo un descuido en redes sociales, un rostro reconocido a tiempo y la colaboración ciudadana pueden desmoronar una identidad falsa cuidadosamente construida.

En La Habana, su historia ha dejado una mezcla de alivio e inquietud entre quienes convivieron cerca de él sin saber que tenían enfrente a un condenado por delitos de extrema gravedad.