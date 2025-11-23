Localizan en Cuba a exprofesor y expolítico español que estaba fugitivo tras grave condena

Foto © Redes sociales

Martiño Ramos Soto, profesor y exdirigente político español sentenciado a 13 años de prisión por violar de forma "sádica" y reiterada a una menor de edad de apenas 12 años, estaría viviendo ahora en La Habana, donde se hace llamar "Martín Soto".

La noticia ha sido dada a conocer este domingo en exclusiva por el EL ESPAÑOL, que ha detallado que Ramos Soto, quien es exlíder de la formación política gallega "En Marea", estaría residiendo en La Habana al menos desde julio de este año.

Ramos Soto, de 45 años y conocido por su activismo político en la provincia gallega de Ourense, escapó desde que su sentencia firme se hizo efectiva.

Según la información dada a conocer por el citado medio, en Cuba Martiño Ramos Soto estaría ejerciendo como "fotógrafo documental".

La información detalla que el condenado se mueve con discreción, participa en pequeños talleres de fotografía, aparece en exposiciones colectivas y frecuenta cafeterías del barrio de El Vedado.

Su apariencia es distinta: viste ropa ancha, lleva el rostro afeitado y presenta un aspecto muy diferente al profesor que hablaba de feminismo en actos públicos de Orense.

Nadie en su entorno cubano parece conocer su verdadera y oscura historia, ni que sobre él pesa una condena firme por haber violado a una alumna menor de edad en al menos diez ocasiones.

"Dice que es fotógrafo documental. Que vino buscando tranquilidad," explicó a EL ESPAÑOL una persona que coincidió con Ramos Soto en varios talleres.

"Aquí vive como uno más. No habla de España", habría añadido la fuente.

La Audiencia Provincial de Ourense emitió una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención cuando se confirmó que Ramos Soto había huido.

Hasta mediados de septiembre, el profesor se encontraba en libertad provisional, ya que, aunque había sido condenado, ni la fiscalía ni la acusación particular solicitaron su ingreso en prisión preventiva, una situación que el condenado aprovechó para escapar.

Los antecedentes del caso: Violencia y abuso de confianza

El hallazgo de Ramos Soto pone de nuevo en el foco la gravedad de los hechos por los que fue condenado.

El profesor de música abusó de la menor durante años, desde que ella tenía 12 hasta los 16.

La sentencia describió los abusos como "sádicos" y reiterados.

Según información publicada anteriormente por EL ESPAÑOL, Ramos Soto contactó inicialmente con la víctima cuando la menor tenía menos de doce años, utilizando un perfil falso en Instagram para ocultar su verdadera identidad y apariencia.

Se presentó como un "apoyo emocional" para la menor, aprovechándose de su "fragilidad emocional" para, más tarde, pedirle material gráfico de contenido sexual.

La dimensión del daño causado quedó reflejada en el contexto judicial, donde se subrayó la gravedad de la manipulación, los golpes y las vejaciones que sufrió la menor de forma continuada.

La niña, que tuvo que ser ingresada en un hospital por problemas psiquiátricos y sufrió secuelas, fue inicialmente desacreditada.

En el colegio, la orientadora y varias profesoras le dijeron que "eran imaginaciones suyas” y que confiaban "plenamente en él", según reportaron medios de prensa españoles.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que desestimó el recurso de apelación de la defensa, subrayó la "sólida y categórica persistencia en la incriminación" de la víctima, respaldada por testimonios de otras alumnas, mensajes e informes forenses.

El TSXG también aseguró que el acusado "era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima", y que se aprovechó de las circunstancias para presentarse como una "figura de referencia y apoyo".

La fuga de Martiño Ramos Soto reveló la doble vida que llevaba el condenado, que logró labrarse un gran "reconocimiento social" en Ourense.

Miembro de formaciones de izquierda como Izquierda Unida y el comité electoral de En Marea (coalición de Podemos, Esquerda Unida y otras fuerzas), Ramos Soto participaba en debates y actos, "fingiendo compromiso con la lucha de las mujeres en actos feministas," mientras cometía los abusos.

Hasta el cierre de esta nota, medios oficialistas cubanos no se han hecho eco de la denuncia del medio español