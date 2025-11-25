Detenido un hombre por robo de cables y baterías en parque solar en Matanzas

Vídeos relacionados:
Un hombre fue detenido por presuntamente haber robado 700 metros de cable, baterías y otros dispositivos de un parque de paneles solares fotovoltaicos en Colón, Matanzas, informaron fuentes oficiales.
El robo ocurrió en el parque solar ubicado en la localidad Deseada, en el municipio matancero, según una nota del perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, vinculado al Ministerio del Interior. La nota no precisó en qué fecha sucedió el hecho.
Como resultado de la investigación, la policía arrestó a Yeraldo Lantigua Padrón y le ocupó en su domicilio más de 300 metros de cable, cuatro baterías y 178 conectores, además de miles de pesos en efectivo, herramientas y la ropa que llevaba puesta cuando cometió el delito.
Lantigua Padrón será acusado del delito de sabotaje y tiene antecedentes penales por robo con fuerza, hurtos y desobediencia, según la fuente oficial.
“Lamentablemente las consecuencias negativas de hechos delictivos como estos recaen en otras personas, en un momento en que el impacto de la afectaciones de servicio eléctrico son muy complejas, y al parecer al delincuente le importó un comino”, advirtió el perfil.
Lo más leído hoy:
Tras la recuperación de los bienes robados -aseguró-, “se restableció el funcionamiento del parque, muy importante para la generación de energía eléctrica”.
Los robos de dispositivos, piezas y otros componentes de parques solares se han vuelto muy frecuentes en el país. En junio pasado, del mismo parque de Deseada -que estaba entonces en construcción- fueron sustraídas cinco vigas metálicas, de las que son utilizadas en las bases de soporte de los paneles fotovoltaicos. La policía detuvo a dos presuntos autores del delito; uno de ellos trabajaba como custodio en la instalación.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba aprobó en mayo un dictamen que califica penalmente como sabotaje los hechos que impliquen daño, robo o alteración de infraestructuras estratégicas del país, como las vías férreas, los medios de transporte, el sistema eléctrico nacional, los parques fotovoltaicos, los grupos electrógenos y las telecomunicaciones. El sabotaje es una de las figuras delictivas más graves tipificadas en el Código Penal vigente.
Preguntas frecuentes sobre robos en parques solares en Cuba
¿Qué ocurrió en el parque solar de Colón, Matanzas?
Un hombre fue detenido por el robo de 700 metros de cable, baterías y otros dispositivos de un parque solar fotovoltaico en Colón, Matanzas. El detenido, Yeraldo Lantigua Padrón, será acusado de sabotaje.
¿Por qué es frecuente el robo en parques solares en Cuba?
Los robos en parques solares son frecuentes debido a la alta demanda de metales y componentes en el mercado informal cubano. La crisis económica y el valor de los metales como el cobre impulsan estos delitos, que afectan infraestructuras estratégicas, consideradas como sabotaje por el gobierno.
¿Qué medidas legales se aplican ante el robo en infraestructuras estratégicas en Cuba?
El robo o daño a infraestructuras estratégicas es calificado como sabotaje en el Código Penal cubano. Este delito conlleva sanciones severas, ya que afecta sectores clave como el sistema eléctrico y las telecomunicaciones.
¿Cómo afecta a la población el robo en parques solares?
El robo en parques solares afecta directamente al suministro de energía eléctrica, agravando la crisis energética que ya enfrenta el país. Los apagones prolongados y la falta de energía son problemas comunes que afectan la vida diaria de los cubanos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.