Régimen venezolano se pronuncia sobre el cierre de su espacio aéreo

El régimen venezolano se quejó del anuncio del cierre de su espacio aéreo hecho el viernes por el presidente Trump, lo que calificó de un “acto hostil, unilateral y arbitrario”.
En un comunicado este sábado de su cancillería, el gobierno de Maduro dijo que la medida, que Trump no ha develado como implementará, es “una amenaza explícita de uso de la fuerza”.
“Este tipo de declaraciones se inscriben en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones colonialistas sobre nuestra región de América Latina y el Caribe, negando el Derecho Internacional”, se lee en el comunicado.
De esta manera, el régimen rechaza con “absoluta contundencia” un cierre que considera fuera del derecho internacional puesto que “ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”.
Así, aseguran que no aceptarán “órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.
También, acusan a la Administración Trump de suspender “de manera unilateral, los vuelos migrantes venezolanos”, refiriéndose a la deportación de 13.956 migrantesen 75 vuelos.
El régimen de Maduro hace “un llamado directo a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes” para rechazar “este acto de agresión inmoral”.
Venezuela “sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista”, concluyen.
El viernes, Trump anunció el cierre completo del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, en una medida que eleva al máximo la tensión regional y marca un nuevo capítulo en la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro.
En un mensaje publicado en su red social, Trump dirigió la orden “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, advirtiendo que el espacio aéreo venezolano “debe considerarse cerrado en su totalidad”.
La instrucción, escrita en mayúsculas, fue interpretada como una advertencia militar directa tanto a la aviación civil como a operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico y al tráfico humano en la región.
El mensaje del mandatario estadounidense fue recibido por analistas internacionales como un posible prólogo a acciones bélicas contra el régimen chavista, dado que el cierre total del espacio aéreo es una medida que suele preceder operaciones militares o bloqueos aéreos estratégicos.
En el contexto actual —con el incremento de la presencia naval y aérea de Estados Unidos en el Caribe— la advertencia puede leerse como una fase preparatoria de aislamiento total de Venezuela, con el objetivo de cortar rutas de suministro, narcotráfico y apoyo internacional al gobierno de Maduro.
El cierre del espacio aéreo podría afectar vuelos comerciales que conectan a países del Caribe y Sudamérica, y constituye una de las medidas más severas tomadas por Washington desde el inicio de su ofensiva contra el Cartel de los Soles.
Analistas consideran que la orden presidencial marca un punto de máxima presión militar y política sobre Venezuela, en medio de la creciente movilización de fuerzas estadounidenses en el Caribe y del nerviosismo del régimen chavista ante una posible acción más contundente.
