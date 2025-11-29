Secretario de Defensa de EE.UU. asegura que los ataques contra narcoterroristas en el Caribe son "efectivos y letales"

Vídeos relacionados:

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, defendió este viernes la letalidad de los ataques militares en el Caribe, horas después de que The Washington Post y CNN publicaran una denuncia estremecedora, donde decían que dos sobrevivientes de una embarcación bombardeada frente a las costas de Venezuela habrían sido rematados por orden directa del Pentágono.

La revelación describe uno de los episodios más controversiales del operativo militar que la administración de Donald Trump mantiene en la región. Según las fuentes citadas por ambos medios, once personas viajaban en la lancha atacada el 2 de septiembre; el primer misil la destruyó casi por completo, pero un dron detectó minutos después que dos hombres seguían con vida, aferrados a los restos.

Fue entonces cuando, según estas fuentes, llegó la instrucción de “matar a todo el mundo”.

Ese segundo ataque, ejecutado pese a que los sobrevivientes no representaban una amenaza inmediata, es el punto más delicado de unas operaciones que ya acumulan cuestionamientos legales dentro y fuera de Estados Unidos.

CNN recuerda que la administración Trump nunca había admitido previamente haber terminado con la vida de sobrevivientes tras un bombardeo.

Hegseth, sin embargo, reaccionó con un mensaje desafiante en la red social X. Acusó a la prensa de fabricar historias para “desacreditar” a los militares y afirmó que las acciones son “altamente efectivas”, “específicamente letales” y dirigidas contra organizaciones que Washington califica como narcoterroristas.

Reiteró además que los ataques cumplen “con el derecho estadounidense e internacional” y cuentan con el visto bueno de los asesores legales del Departamento de Defensa.

La firmeza del discurso contrasta con la gravedad del reporte periodístico. Si se confirma, el episodio marcaría un precedente de enorme peso en medio de la escalada militar que Estados Unidos despliega en el Caribe, con más de 7,000 efectivos, buques de guerra, aviones de combate y la presión creciente sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de facilitar rutas de narcotráfico.

Mientras la Casa Blanca insiste en que sus acciones buscan impedir la entrada de drogas capaces de “matar a miles de estadounidenses”, el gobierno venezolano denuncia una agresión y advierte que el despliegue tiene objetivos políticos más que antidrogas.

La tensión ha convertido la zona en un punto caliente hemisférico, pero el detalle humano del ataque del 2 de septiembre, dos hombres que sobrevivieron al primer impacto y habrían sido ejecutados desde el aire, es lo que ahora sacude la narrativa oficial.

Por el momento, ni el Pentágono ni la administración Trump han ofrecido explicaciones concretas sobre lo ocurrido con esos dos sobrevivientes. Hegseth, en cambio, insiste en que respaldará “siempre” a los militares involucrados.