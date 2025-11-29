María Corina Machado: “El tiempo se le acabó a Maduro, debe facilitar la transición”

Vídeos relacionados:

En una entrevista concedida al portal digital Infobae desde la clandestinidad, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado advirtió que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta “sus últimas horas” y reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas para que “faciliten el proceso de transición” hacia la democracia.

Sus declaraciones se producen en medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en décadas, ordenado por el presidente Donald Trump, que incluye el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y un cerco naval que Washington justifica como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, aseguró que Venezuela “ya está lista para recuperar la libertad” y que la caída del régimen chavista traerá “ondas de libertad y estabilidad” a toda la región, en particular a Cuba y Nicaragua, los dos regímenes aliados más cercanos de Caracas.

“El tiempo se les acabó. Entiéndanlo, asúmanlo y por su propio bien faciliten que este proceso de transición avance”, declaró Machado en un mensaje directo a Maduro.

La líder del movimiento ‘Vente Venezuela’ también denunció la ola de represión y detenciones arbitrarias que el régimen ha intensificado durante noviembre, incluyendo desapariciones de menores de edad. “Las últimas horas del régimen de Maduro son sangrientas y oscuras, como fue su llegada”, afirmó, al advertir que el chavismo actúa movido por el miedo a la deserción interna.

En ese sentido, Machado señaló que los militares y policías son los sectores más espiados y perseguidos dentro del sistema, porque “el régimen les tiene terror”. Llamó a esos cuerpos a ponerse “del lado de la verdad, la justicia y la Constitución”, asegurando que “el proceso de transición es inexorable”.

La opositora comparó el actual momento venezolano con el colapso de otros regímenes autoritarios, como el de Bashar al Assad en Siria, y consideró que los aliados históricos de Maduro —Cuba, Rusia, Irán y Bielorrusia— muestran ya signos de distanciamiento.

“Es evidente que los soportes financieros, militares y políticos del régimen se han debilitado enormemente”, explicó, al recordar que Venezuela se convirtió en “el hub criminal de las Américas”.

Machado reiteró que su propuesta, recogida en el reciente ‘Manifiesto de Libertad’, busca refundar una república liberal y democrática basada en la dignidad humana, la justicia y el perdón. “La libertad es un prerrequisito para la paz. No puede haber paz sin libertad, eso sería esclavitud”, afirmó.

Sobre su viaje a Oslo para recibir el Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, respondió: “Sólo Dios sabe cómo será ese día. Los venezolanos hemos aprendido que diez días es largo plazo. Vivimos cada día a la vez”.

La dirigente también hizo hincapié en la dimensión moral y cultural de la reconstrucción venezolana, destacando que el régimen chavista “intentó desgarrar a la familia como estrategia política”, pero que esa misma adversidad generó una sociedad “más unida, generosa y resiliente”.

“No hay otra generación en la historia de Venezuela que valore tanto la familia y la libertad como esta. El pueblo decidió ser libre, y no hay vuelta atrás”, subrayó.

Machado cerró la entrevista con un mensaje a los venezolanos dentro y fuera del país: “Este es un momento histórico. La libertad de Venezuela traerá también la libertad del pueblo cubano y del pueblo nicaragüense”.