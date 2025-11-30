Bruno Rodríguez sale en defensa de Maduro y condena el cierre del espacio aéreo de Venezuela ordenado por EE.UU.

Vídeos relacionados:

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó este viernes la decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, calificándola como un “acto agresivo” y una “grave violación del Derecho Internacional”.

En una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el canciller cubano afirmó que la medida “constituye una amenaza directa a la paz y la estabilidad regional” y acusó a Washington de promover una escalada militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Condenamos anuncio del gobierno de #EEUU de cerrar el espacio aéreo de #Venezuela, acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional”, escribió Rodríguez en X.

El diplomático agregó que la medida estadounidense representa “una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos”, con “consecuencias incalculables e impredecibles” para la paz en América Latina y el Caribe.

“Llamamos a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar el preludio de un ataque ilegítimo”, concluyó el canciller cubano.

El mensaje se suma a una serie de pronunciamientos de gobiernos aliados de Venezuela, entre ellos Nicaragua y Bolivia, que también criticaron la medida de Washington, adoptada luego de que la Casa Blanca intensificara su presión militar sobre el régimen de Maduro.

La decisión estadounidense se produjo tras nuevas operaciones aéreas de interdicción contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, y en medio de advertencias del presidente Donald Trump, quien afirmó esta semana que “la ofensiva terrestre contra los narcoestados del hemisferio comenzará muy pronto”.

También luego de una reunión privada vía telefónica sostenida entre Trump y Maduro esta semana.

El respaldo público de Bruno Rodríguez reafirma la posición del régimen cubano en relación a su principal aliado estratégico desde los tiempos de Hugo Chávez.