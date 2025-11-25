“Por poco le da una cosa”: Madre cubana casi se desmaya al ver a su hija aparecer de sorpresa en plena calle

Un emotivo reencuentro entre una madre y su hija en Cuba ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, luego de que se difundiera un video en TikTok donde la mujer mayor, sorprendida por la inesperada visita, casi se tambalea al ver aparecer a quien parece ser su hija después de años sin poder abrazarla.

El momento, compartido por la usuaria @anapolo917, muestra a la señora caminando por una calle cuando de repente se encuentra frente a una mujer rubia que desciende de un auto.

En cuanto la reconoce, se lleva las manos a la cabeza, se tambalea y rompe en llanto antes de fundirse en un largo abrazo cargado de emoción y lágrimas.

Las imágenes reflejan la crudeza del desarraigo familiar que viven miles de cubanos separados por la migración. Muchos se identificaron con la escena y dejaron mensajes llenos de nostalgia en los comentarios:

“Como este Cuba yo me muero por abrazar a mi mamá y a mi papá que hace muchos años que no los veo. Siempre le pido a Dios que me los mantenga fuertes y saludables para cuando llegue ese momento tan esperado poder disfrutarlos como se merecen”, escribió una usuaria.

“He llorado con este video, qué linda sorpresa. Me hace pensar cuando podía hacer lo mismo con mi abuela y ya no es posible”, comentó otra.

“Dios mío, mis lágrimas salieron solas. Qué rico poder abrazar a mi mamá, esperaré mi momento. Disfruten muchísimo, la madre es única”, añadió un tercero.

El video, acompañado de varias fotos que capturan el instante del abrazo, ha acumulado miles de reproducciones y reacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más emotivos de la semana en TikTok.

Para muchos cubanos dentro y fuera de la isla, estos reencuentros simbolizan el anhelo constante de volver a abrazar a sus seres queridos, un sueño que, debido a la crisis y las restricciones migratorias, sigue siendo inalcanzable para demasiadas familias.