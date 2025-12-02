ALBA envía a Cuba 7,110 toneladas de ayuda humanitaria

Vídeos relacionados:

En un nuevo episodio de dependencia externa, Cuba recibirá 7,110 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un cargamento que expone la precariedad del país y la falta de preparación del régimen de La Habana para enfrentar la devastación provocada por el huracán Melissa.

En un video publicado por TeleSUR en la red social X, Peña, secretario ejecutivo de la organización, detalló que el buque “Manuel Gual” -partió el pasado viernes hacia Santiago de Cuba- lleva materiales para la reparación de la vialidad, 76 contenedores con alimentos y cinco retroexcavadoras, elementos claves para apoyar la recuperación de zonas fuertemente golpeadas hace un mes por el ciclón.

“El pueblo de Cuba debe también saber que el presidente Miguel Díaz-Canel está en contacto permanente con el equipo de expertos que enviamos para allá, que están ayudando en la restitución del tendido eléctrico”, afirmó Peña.

Según el secretario ejecutivo, en las últimas semanas ALBA ha enviado más de 12,000 toneladas de insumos destinados a apoyar a las comunidades afectadas. Los cargamentos han incluido alimentos, medicamentos, juguetes y ventanas para la reconstrucción de viviendas dañadas, publicó Telesur.

Melissa: un impacto devastador para Cuba

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba a finales de octubre, ingresando por el sureste y saliendo siete horas después por el noreste, con vientos de hasta 200 km/h y precipitaciones que alcanzaron 400 mm en algunos puntos del país.

El ciclón dejó un panorama crítico: cortes masivos de electricidad, derrumbes totales y parciales de viviendas e infraestructuras, carreteras inhabilitadas, fallas en las comunicaciones, e inundaciones severas.

ONU: “La magnitud de la catástrofe es enorme”

Naciones Unidas advirtió recientemente a EFE que la escala del desastre supera las primeras estimaciones y que las autoridades cubanas están “abrumadas” por la magnitud de las necesidades de la población.

Según Francisco Pichón, coordinador residente de la ONU en Cuba: más de 3,5 millones de personas resultaron damnificadas; más de 90,000 viviendas quedaron afectadas o destruidas y 100,000 hectáreas de cultivos sufrieron daños severos

Ayuda internacional mientras Cuba enfrenta una crisis profunda

El envío más reciente de la ALBA forma parte de un esfuerzo internacional que intenta amortiguar la crisis humanitaria que atraviesa la Isla, ya golpeada por apagones, escasez, infraestructura colapsada y un aparato estatal con capacidad limitada para enfrentar una emergencia de esta magnitud.

La llegada del cargamento busca acelerar la recuperación de servicios esenciales y apoyar a miles de familias que aún viven entre escombros, con dificultades para acceder a alimentos, agua potable y electricidad.