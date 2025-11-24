“Que no se roben la ayuda”: ONG piden declarar la emergencia sanitaria en Cuba

Ante la creciente crisis de salud pública que sufre el pueblo cubano, las organizaciones médicas Solidaridad Sin Fronteras y Cruz Verde Internacional han pedido declarar una alerta de emergencia sanitaria en Cuba, luego de que el propio régimen reconociera oficialmente una epidemia de chikungunya.

En una conferencia de prensa el fin de semana en Miami, Taimy Alfonso, presidenta de Cruz Verde Internacional, denunció que a la crisis sanitaria cubana se suma la apropiación indebida que comete el régimen con parte de la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.

“Estamos cansados de mandar cosas para ayudar a la gente y que se roben eso y después lo vendan”, lamentó Alfonso.

“Estamos dispuestos a seguir ayudando, pero que no se roben la ayuda. Que se entreguen las cosas directamente a los damnificados, porque ese pueblo no puede más: no tiene dinero, no tiene comida, no tiene nada. Es una desgracia”, añadió.

También desde Solidaridad Sin Fronteras denuncian que el régimen confisca donaciones médicas y productos básicos destinados a los damnificados y enfermos en Cuba.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras que nuestros hermanos, nuestros niños, nuestras mujeres embarazadas, nuestros ancianos se mueren como animales”, expresó Julio César Alfonso, presidente de la ONG.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) confirmó que el país enfrenta una epidemia de chikungunya y reportó oficialmente más de 31,000 casos sospechosos. Sin embargo, médicos cubanos en el exilio aseguran que la cifra real podría ser mucho mayor.

“No sabemos las cifras reales, además de que ellos las ocultan para que no afecte su imagen ni el turismo internacional”, declaró el doctor Alfredo Melgar, fundador de Solidaridad Sin Fronteras.

Desde el Movimiento Democracia, su presidente Ramón Saúl Sánchez denunció que “la dictadura no está reconociendo el drama que está pasando el pueblo de Cuba” y señaló que en múltiples comunidades de la isla “la gente cuenta muertos cada día”.

Las ONG también alertaron sobre el riesgo que representa esta situación para los viajeros, pidiendo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos que eleven la alerta sanitaria hacia Cuba al nivel 4, el más alto, que recomienda no viajar a la isla. Actualmente, el aviso se mantiene en nivel 2, que aconseja viajar con precauciones.

Solidaridad Sin Fronteras y la Cruz Verde Internacional hicieron un llamado a otras organizaciones a unirse en una petición conjunta ante organismos multilaterales, para impulsar una intervención sanitaria urgente en Cuba que permita salvar vidas y evitar una catástrofe mayor.

El régimen cubano reconoció la semana pasada que el país enfrenta una epidemia de chikungunya y que se mantienen también los diagnósticos de dengue.

No se reportan casos de virus del Oropouche desde septiembre y no han detectado ningún caso de zica, pero hay mosquitos Aedes aegypti en el país y ese virus está presente en la región, por tanto, la posibilidad de transmisión existe. El MINSAP asegura que por esos motivos mantienen la vigilancia epidemiológica para esa enfermedad también.