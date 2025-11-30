Arriba a Cuba cargamento de ayuda humanitaria de la Unión Europea para los damnificados del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Un cargamento de ayuda humanitaria enviado por la Unión Europea (UE) llegó a Cuba destinado a los damnificados por el huracán Melissa.

“Agradecemos a la Unión Europea por su disposición para enviar y entregar ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de #Cuba. Su acompañamiento apoya las labores de recuperación que nuestro Gobierno lleva a cabo en los territorios afectados”, escribió en X el canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parilla.

A inicios de noviembre, la UE anunció que destinaría 125 toneladas de ayuda humanitaria, valoradas en más de 500,000 dólares, destinados a la respuesta al huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití.

El contenido de este cargamento que arribó a Cuba no fue precisado.

Frente a la lentitud estatal y a la falta de recursos, la ayuda internacional y de la sociedad civil se ha convertido en la vía de ayudar a quienes lo perdieron todo.

La donación de la UE se suma también a la solidaridad enviada por otros países, como República Dominicana, Venezuela y Colombia, así como por la Naciones Unidas. Pero la magnitud de la crisis supera la disposición de quienes ofrecen ayuda desde el exterior.

Lo más leído hoy:

En un país donde la infraestructura está colapsada y el Estado muestra incapacidad para atender a los más vulnerables, la llegada de este cargamento evidencia tanto la necesidad urgente que vive Cuba como la dependencia creciente de la población a la cooperación internacional.