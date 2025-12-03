Bailarina cubana en China muestra las casas disponibles para alquilar en Zhuhai: “Me voy a mudar”

La creadora de contenidos y bailarina cubana Daniela Vázquez, conocida en redes sociales como @nanativ, compartió recientemente un video en el que muestra su experiencia buscando un nuevo apartamento para alquilar en la ciudad de Zhuhai, en el sur de China.

En el material audiovisual, la joven artista —que ha ganado popularidad entre los cubanos residentes en el extranjero por mostrar su vida cotidiana en el gigante asiático— documentó la visita a cinco apartamentos ubicados en diferentes zonas de la ciudad, con precios y características variadas.

“Me voy a mudar”, anunció la bailarina al inicio del video, mientras mostraba las opciones disponibles en edificios modernos, con ascensores y buena iluminación natural. Según explicó, en China la mayoría de los apartamentos se alquilan completamente amueblados, lo que facilita el proceso para quienes llegan desde otras provincias o países.

Tras recorrer las distintas viviendas, Daniela se decidió por un apartamento con un amplio balcón y bonitas vistas a la ciudad, ubicado en una planta alta del edificio, lo que le permite disfrutar de mayor privacidad y una panorámica impresionante.

En sus publicaciones, la joven destacó también el buen estado constructivo de los inmuebles en Zhuhai y la limpieza de las áreas comunes, algo que contrasta con las dificultades que suelen enfrentar los cubanos en la Isla para acceder a una vivienda en condiciones adecuadas.

El video ha despertado la curiosidad de muchos de sus seguidores, interesados en conocer cómo es la vida de los cubanos en China, los precios de los alquileres y las diferencias culturales en cuanto al estilo de vida.

Daniela Vázquez, además de bailarina, es una de las creadoras cubanas más activas en Asia, mostrando con frescura y autenticidad los desafíos y oportunidades de vivir fuera de Cuba.