Bailarina cubana en China muestra las casas disponibles para alquilar en Zhuhai: “Me voy a mudar”

La creadora de contenidos y bailarina cubana Daniela Vázquez, conocida en redes sociales como @nanativ, compartió recientemente un video en el que muestra su experiencia buscando un nuevo apartamento para alquilar en la ciudad de Zhuhai, en el sur de China.
En el material audiovisual, la joven artista —que ha ganado popularidad entre los cubanos residentes en el extranjero por mostrar su vida cotidiana en el gigante asiático— documentó la visita a cinco apartamentos ubicados en diferentes zonas de la ciudad, con precios y características variadas.
“Me voy a mudar”, anunció la bailarina al inicio del video, mientras mostraba las opciones disponibles en edificios modernos, con ascensores y buena iluminación natural. Según explicó, en China la mayoría de los apartamentos se alquilan completamente amueblados, lo que facilita el proceso para quienes llegan desde otras provincias o países.
Tras recorrer las distintas viviendas, Daniela se decidió por un apartamento con un amplio balcón y bonitas vistas a la ciudad, ubicado en una planta alta del edificio, lo que le permite disfrutar de mayor privacidad y una panorámica impresionante.
En sus publicaciones, la joven destacó también el buen estado constructivo de los inmuebles en Zhuhai y la limpieza de las áreas comunes, algo que contrasta con las dificultades que suelen enfrentar los cubanos en la Isla para acceder a una vivienda en condiciones adecuadas.
El video ha despertado la curiosidad de muchos de sus seguidores, interesados en conocer cómo es la vida de los cubanos en China, los precios de los alquileres y las diferencias culturales en cuanto al estilo de vida.
Daniela Vázquez, además de bailarina, es una de las creadoras cubanas más activas en Asia, mostrando con frescura y autenticidad los desafíos y oportunidades de vivir fuera de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la vida de cubanos en el extranjero, enfocándose en China y el ballet cubano
¿Cómo es alquilar un apartamento en Zhuhai, China?
Alquilar un apartamento en Zhuhai, China, suele ser más sencillo que en Cuba, ya que la mayoría de los inmuebles se ofrecen completamente amueblados, lo cual es una ventaja para quienes se mudan desde otras provincias o países. Daniela Vázquez, una bailarina cubana que reside en Zhuhai, mostró varias opciones de viviendas en su video, destacando aspectos como la buena iluminación y la limpieza de las áreas comunes.
¿Cuáles son las principales diferencias entre vivir en China y en Cuba para los cubanos?
Entre las diferencias más notables se encuentra el acceso a viviendas en buen estado y completamente amuebladas en China, en contraste con las dificultades en Cuba para encontrar viviendas adecuadas. Los cubanos en China, como Daniela Vázquez, destacan la limpieza y el buen estado de las áreas comunes de los edificios, algo que contrasta con las condiciones en la isla. Además, se resalta la diferencia en oportunidades laborales y el estilo de vida más moderno en ciudades chinas como Zhuhai.
¿Por qué los bailarines cubanos están emigrando al extranjero?
Los bailarines cubanos están emigrando debido a la crisis económica en la isla y en busca de mejores oportunidades laborales. La situación en Cuba ha llevado a muchos jóvenes artistas a buscar un futuro más prometedor en el extranjero, donde pueden encontrar mejores salarios y condiciones de vida. El éxodo de bailarines refleja una necesidad de supervivencia y la búsqueda de un entorno más estable para desarrollar sus carreras.
¿Qué oportunidades tienen los cubanos en el extranjero en el ámbito del arte?
Los cubanos que emigran, como la bailarina Daniela Rittoles que ahora vive en Alemania, encuentran oportunidades para vivir de su pasión en el arte, algo que en Cuba es menos viable debido a la falta de estabilidad laboral y bajos salarios. En el extranjero, muchos logran trabajar en su campo y obtener ingresos que les permiten vivir cómodamente y desarrollar sus carreras, al contrario de lo que muchos piensan en Cuba, donde el arte es visto más como un hobby que como una profesión viable.
